Einen handfesten Weiberaufstand wird es in den kommenden Wochen im Kloster Untermarchtal geben. Denn unter diesem Motto steht der Literatursommer des Bildungsforums. Die Veranstaltungsreihe wird am Mittwoch, 9. Mai, mit der Vernissage zur Ausstellung „Weiberaufstand – Aufstand für das Leben“ von Künstlerin Theresia K. Moosherr eröffnet.

Mit verschiedenen Vorträgen und Veranstaltungen will das Bildungsforum des Klosters Untermarchtal seinen Blick in diesem Sommer auf die Frauen richten, die die Kultur geprägt und entscheidende Wege gegangen sind. Bis Oktober stehen die Frauen in Untermarchtal im Fokus. So wie sie es auch bei den Arbeiten von Künstlerin Theresia K. Moosherr tun, die in Bad Schussenried lebt und arbeitet. Sie schafft Bilder und Skulpturen, die die besondere Bedeutung von Frauen in der Bibel und der „Bewahrung der Schöpfung“ hervorheben sollen.

Künstlerin spricht über das Warum

Nach der Vesper zum Fest der hl. Luise von Marillac in der Vinzenzkirche, die um 19 Uhr beginnt, findet am Mittwoch um 20 Uhr die Ausstellungseröffnung statt. Die Begrüßung übernimmt Generaloberin Schwester Elisabeth Halbmann. Anschließend führt Schwester Marzella Krieg, die Leiterin des Bildungsforums, in die Ausstellung ein. Zum Abschluss wird auch die Künstlerin selbst über das Warum ihrer Arbeiten, die bis zum 30. Oktober in Untermarchtal zu sehen sind, sprechen.

Die farbenfrohen Bilder von Theresia K. Moosherr beschäftigen sich mit den Prophetinnen des Alten Testaments. Hauptprotagonistin in den Werken ist Mirjam, die nach dem Wunder vom Schilfmeer den Freudentanz der Frauen anführte. „Das Kernthema meiner Arbeit ist das Wasser“, sagt Theresia K. Moosherr. Das zeigt sich auch in ihren Holzskulpturen der Wasserhüterinnen. Sie sollen daran erinnern, dass Wasser für alle zugänglich sein soll. Im Verlaufe der Ausstellung will die Künstlerin deshalb auch eine Wasserhüterin direkt an der Donau entwerfen, die dann in Untermarchtal bleiben soll. Voraussichtlich im September wird sie mit der Arbeit beginnen. Zahlreiche Wasserhüterinnen von Theresia K. Moosherr stehen bereits an Starzel, Schussen und Neckar.

Kunst aus 4000 Kunstkarten

Seit mehr als einem Jahr stehen die Künstlerin und Bildungsforumsleiterin Schwester Marzella bereits in Kontakt und haben gemeinsam das Thema Weiberaufstand für die Ausstellung entwickelt, die den passenden Auftakt für den Literatursommer bildet. „Weil es sich ja um einen Literatursommer handelt, ist Papier in dieser Zeit sehr präsent“, erklärt Theresia K. Moosherr eine große Skulptur aus mehr als 4000 gefalteten Kunstkarten, die ein zentrales Stück der Ausstellung im Bildungsforum darstellt. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet dann auch die Finissage der Ausstellung gemeinsam mit einer Podiumsdiskussion zum Thema wie es gelingen kann, stehen und standhaft zu bleiben. Die Ausstellung ist bis dahin täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher zugänglich.

Weiter geht der Literatursommer am Mittwoch, 16. Mai, um 20 Uhr mit dem Vortrag „Ich wünsche Euch Hochherzigkeit, die nichts schwierig findet“. Schwester Maria Veronika Häusler spricht an diesem Abend über Luise von Marillac. Vom 15. August bis 9. September ermöglicht das Bildungsforum außerdem eine „Aus-Lese-Zeit“, einen Leseurlaub. In dieser Zeit können in der Literaturscheune Bücher getauscht und geliehen und an auserlesenen Orten gelesen werden.