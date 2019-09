Vinzentinerinnen zeigen, wie sie in Afrika arbeiten

Der Missionsbegegnungstag der Vinzentinerinnen begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Vinzenzkirche mit Pater Anastasius Reiser, der viele Jahre in Tansania gelebt hat. In der Scheune gab es die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Projekte der Partner der Mission zu informieren. Produkte aus Afrika wie Kaffee oder Schnitzereien und Handarbeiten zugunsten der Projekte der Schwestern in Tansania und Äthiopien standen zum Verkauf bereit. Im Bildungsforum fanden drei anschauliche Referate statt. Den Abschluss bildete ein Konzert des Mädchenchors Tonika aus Warthausen sowie ein Grußwort von Generaloberin Sr. Elisabeth Halbmann, die eben erst von einer Reise aus Afrika zurückgekehrt war.

Für Hilfe dankbar

Die Arbeit der Vinzentinerinnen in Tansania, Äthiopien und Kenia wird unter der Leitung der Generaloberin hauptsächlich von dortigen Schwestern geleistet. Mit der in Untermarchtal ausgebildeten Schwester Kaya aus Kroatien ist derzeit nur eine europäische Vinzentinerin fest vor Ort. Kein Wunder, dass die aktiv Hilfe leistenden Schwestern über Besuch aus Deutschland jeweils mehr als dankbar sind.

Isabel Kopp und Sarah Denz erzählten von ihrem Einsatz als Missionarinnen auf Zeit in Tansania. Sie waren jeweils für ein freiwilliges soziales Jahr „unser Weltkirchlicher Friedensdienst in Tansania“ in St. Loreto und St. Katharina, um dort bei der Arbeit mit Kindern mitzuwirken. Zunächst waren sie selbst diejenigen, die Hilfe bei der Orientierung benötigten, zunehmend konnten sie den Alltag der Kinder mit ihrem Input bereichern. „Als Missionarinnen wollten wir nicht bekehren, sondern uns einlassen auf die Kinder in den Heimen, mit ihnen spielen und Gemeinschaft erleben“, so die jungen Referentinnen. Dass der Spaßfaktor während ihres Aufenthalts zunehmend gestiegen ist, belegten die von ihnen gezeigten Fotos.

Viele Vorträge

„Zum Spielen braucht man keine Sprache“, sagte Sarah Denz zum Problem der anfänglichen Sprachbarriere, und zeigte ein Foto aus St. Loreto von einem Ballspiel. Ein einarmiges Kind schob ein anderes in dessen Rollstuhl. „Die einheimischen Vinzentinerinnen, die den Kindern Bildung vermitteln, nahmen uns gut auf, auch wenn wir bei manchen Dingen mehrfachen Erklärungsbedarf hatten“, so das Fazit, auch wenn sie von einer Schwester gefragt wurden, weshalb sie kämen, sie hätten doch zuhause alles. „Euch schickt Gott“, hat eine andere Schwester zu ihnen gesagt.

Anja Bohnsack von DePaul International hielt einen Vortrag zum Thema „Globale Zusammenarbeit – lokale Lösungen“, in dem sie auf verschiedene Länder individuell einging, und die 13 Häuser Kampagne vorstellte, die für die 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen Platz haben, einen kleinen Beitrag gegen die Obdachlosigkeit darstellt, und das Leben Betroffener nachhaltig verbessert.

Schwester Anna-Luisa Kotz, Generalrätin und Missionsprokuratorin, berichtete über das Engagement aus dem letzten Jahr und stellte dabei besondere Projekte vor, oft verbunden mit durch die Regierungen vor Ort verursachten Problemen, „die Vorschriften sind nicht immer sinnvoll“. Auch das Bildungssystem in Tansania war Thema ihres Referats, das sieben Jahre Schulpflicht kennt, wobei nach Angaben des Bildungsministeriums das Bildungsniveau jedoch sinkt.

„Unsere Stationen liegen hauptsächlich im Südwesten Tansanias. Wir sind nach wie vor im Aufbau, der Ernährungszustand der Kinder ist fragwürdig, die Kreativität der Kinder wird staatlicherseits nicht gefördert, der Bedarf an Schwestern und Renovierungen von Schulen ist groß“, lautete ihre Botschaft. Auch seien die Verhältnisse schwierig. Sie nannte unter anderem die Hygiene in Krankenhäusern und den Umgang mit schwangeren Mädchen, denen Bildung verwehrt bleibt.