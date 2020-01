Vinzentinerinnen engagieren sich dort, wo es selbst an sauberem Trinkwasser fehlt

Von Bettina Musch

Im Januar startet die vierte solidarische Landwirtschaft (Solawi) im Landkreis Ravensburg. Das bedeutet, dass die Betreiber des Ährenhofes in der Gemeinde Bergatreute Gemüse- und Hühneranteile zu einem bestimmten Betrag direkt an die Verbraucher ausgeben. Durch diesen Zusammenschluss wird gemeinsam das Wirtschaftsjahr finanziert. Für die Verbraucher heißt das, dass sie wöchentlich in der gesamten Saison Gemüse und Eier erhalten können.

Die Spannung steigt auf dem Ährenhof in Giesenweiler, einem kleinen Weiler in der Gemeinde ...