Viele Erfolge und fleißige Helfer – das Rezept für ein langes Vereinsleben.

Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des SV Untermarchtal blickt Ortschronist Hermann Illenberger auf die bewegte Geschichte des Vereins zurück. Nach dem ersten Teil vom Montag folgt nun der zweite Teil.

Eine vorhandene Statistik der SVU-Fußballer ab dem ersten Pflichtspiel am 8. Februar 1948 bis Ende Juni 1949 weist 45 Spiele auf. Gesiegt wurde in 31 Spielen, 12 wurden verloren und zweimal spielte man Remis. Es folgte der Aufstieg in die Bezirksklasse Donau im Spieljahr 1949/50. Ein schöner Meisterwimpel des Südwürttemberg-Hohenzollerischen Fußball-Verband hängt noch heute im Untermarchtaler Sportheim. Wegen Spielermangels musste man 1952 von der Bezirksklasse absteigen.

Große Schale erinnert an großen Erfolg

Von 1954 bis 1956 zog man die aktiven Fußballer zurück und es spielten nur noch Jugendteams. Dann gab es einen Neustart in der Kreisklasse C mit dem Spiel in Nasgenstadt. Der Neuanfang war schwer. Fünf ehemalige Bezirksklassenspieler waren noch bis 1959 dabei. Dann gab es im Spieljahr 1960/61 die C-Klassen-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisklasse B. Ein erstes Fußball-Pokalturnier wurde 1963 in Hayingen gewonnen. Der Lohn dafür, eine große Schale, ziert noch nach Jahrzehnten die Pokal-Galerie im Sportheim. Eine AH-Senioren Mannschaft wurde mit dem Leiter Karl Lock 1964 gegründet.

Auch neben dem Fußballspielen waren die Sportler aktiv. Die Tradition des Theaterspielens wurde in den 1950-iger Jahren bis in die 60-iger Jahre von Fußballern und jungen Frauen weitergeführt. Spielort war der „Hirschsaal“ oder im Saal des Klosters „Guter Hirte“.

Auch die Leichtathleten des Vereins standen beim Kreissportfest auf dem Siegerpodest. Hans Aßfalg siegte im Fußball-Dreikampf, Stefan Bierer gewann den 3000-Meterlauf, Willi Tripp den 600-Meterlauf und der A-Jugendliche Alfons Hilpert siegte gleich in drei Disziplinen: 100-Meterlauf in 12,2 Sekunden, im Kugelstoßen mit 9,20 Metern und seine Paradedisziplin, den Weitsprung, mit 6,05 Metern. Bei den Leichtathletik-Meisterschaften von Südwürttemberg-Hohenzollern in Tailfingen wurde Stefan Bierer im 5000-Meter-Lauf Dritter und Alfons Hilpert belegte im Weitsprung Rang vier.

Starke Leichtathleten

Im sportlich so erfolgreichen Jahr 1948 war der SV Untermarchtal Ausrichter der Kreiswaldlaufmeisterschaften. Die Hauptstreckenführung führte durch die Waldstrecken beim Soldatenfriedhof. Deshalb musste die Veranstaltungs-Genehmigung beim Fürstlich Thurn- und Taxischen Forstamt in Obermarchtal eingeholt werden. Bei verschiedenen Leichtathletik-Veranstaltungen und Bahneröffnungskämpfen sowie Waldlaufmeisterschaften schnitten die Leichtathleten von der Jugend bis zu den Aktiven mit hervorragenden Platzierungen ab. Beim Kreis-Turn-und Sportfest in Ehingen 1963 wurde der SV Untermarchtal aufgrund seiner Vereinsgröße und Teilnehmerzahl von 33 Sportlern mit dem Pokal des Landrats Dr. Tauscher ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wiederholte der Verein auch im Jahr 1964. 1965 war der SV Untermarchtal wieder Ausrichter der Kreis-Waldlaufmeisterschaften unter Leitung von Alfons Roth vom Veranstalter. Ein „wunderschöner Tag“, so der damalige Chronist Josef Bierer.

Zahlreiche Baumaßnahmen

Die Sportler und Mitgliedes SV Untermarchtal planten und legten fleißig die Hand an zur Erweiterung der bestehenden Sportanlage im Gewann „Dornen“. In den Jahren 1973 bis 1975 wurde das Sportheim des Vereins gebaut und vom 4. bis 7. Juli 1975 mit einer Festlichkeit übergeben und eingeweiht. 10 000 freiwillige Arbeitsstunden wurden von den Mitgliedern und Sportlern geleistet. Der Verein hatte jetzt für Sportler und Gäste ein eigenes Haus. Für die Sportschützen des Vereins wurde mit erheblichem Aufwand 1977/78 im Untergeschoss des Sportheims eine Luftgewehr-Schießanlage erstellt. Ab 1993 richteten sich ebenfalls im UG die Dart-Sportler geräumig ein.

Im Jahr 1977 wurde mit der Planung zur vollständigen Renovierung und dem Neubau eines Sportplatzes samt Leichtathletikanlage und Flutlichtanlage für beide Plätze aufgenommen. Auch dabei leisteten die Sportler Eigenleistungen in Höhe von rund 13 000 Stunden. Finanzhilfen bei beiden Projekten wurden von der Gemeinde, dem Württembergischen Landessportbund sowie vom Verein selbst aufgebracht.

In diesen Zeiten stand Karl Blersch dem Verein als Vorsitzender vor. Ihm zur Seite stand stets eine gut funktionierende Vorstandschaft zur Seite. In den Jahren 2000/01 wagte der Verein unter dem Vorsitz von Josef Faad eine umfassende Sportheim-Sanierung und den Bau eines Geräteschuppens, was in Teilen sogar einem Neubau glich. Wieder konnte sich der Verein auf fleißige Helfer verlassen. Das Dach des Sportheims wurde komplett von einem Flach- in ein Satteldach umgebaut, die Umkleideräume verändert, ein Sportler-Eingang neu gebaut und der Sportheim-Gastraum sowie die Einrichtung der Küche, die Heizung und die Parkplätze erweitert.

Neben den Aufwendungen für den Bau der Sportanlagen blieb dennoch Zeit für den Sportbetrieb. Die sportlichen Erfolge in 70-iger und 80-iger Jahre waren „goldene Jahre“. Von 1976 bis 1978 errang die Reserve-Mannschaft des Vereins drei Meistertitel. Der 1. Mannschaft gelang im Spieljahr 1977/78 ebenfalls der Meistertitel in der C-Klasse und damit war der Aufstieg in die B-Klasse perfekt. Auch die C-Jugend des SVU wurde 1977/78 Meister der Kreisstaffel.

In den 70-iger und 80-iger Jahre wurden jährlich Fußball-Pokalturniere der Aktiven und Jugendteams veranstaltet. Seit 1979 veranstaltete der Verein mit den Jugendleitern und Helfern ein Jugend-Zeltlager an verschiedenen Plätzen. Seit 1980 gibt es jährlich das beliebte Herbst- und Weinfest im Sportheim. Seit 1992 führt der Verein ein gut besuchtes Preisbinokel-Turnier durch. Ebenso war man Gastgeber für das Vereine-Wettschießen der Sportschützen. Seit Vereinsbestehen gibt es eine Weihnachtsfeier und seit 1976 das beliebte Rosenmontags-Kaffeekränzchen. Jährlich findet das Vereinssportfest an zwei Tagen vor den Sommerferien statt.

Eine erfolgreiche Partnerschaft

Im Jahr 1992 wurde zusammen mit dem Nachbarverein SpVgg Obermarchtal der Fußball-Club Marchtal gegründet. Die Gründung und Zusammenschluss der Fußballer war notwendig, weil zu wenige Fußballer in beiden Vereine vorhanden waren. Die Erfolge mit mehreren Meisterschaften bei Jugendteams und Aktiven des FC Marchtal seit 1992 gibt der Gründung des Vereins Recht.

Die Jubiläen zum 25-jährigen (1971), 40-jährigen (1986) und 50-jährigen Bestehen des SV Untermarchtal wurden gebührend gefeiert, auch mit Sammlungen und Tombola für caritative Einrichtungen. Das 70-Jährige wurde 2016 im kleinen Rahmen gefeiert. Dabei konnten fünf ehemalige Fußballer aus dem Gründungsjahr 1946 begrüßt werden.

Etwas Besonderes: Mehrere Male stellte der SVU seine Vereinsanlage mit Sportheim in den vergangenen 25 Jahren den Bundesliga-Vereinen VfB Stuttgart (Fußballjugend) und dem 1. FSV Mainz 05 (2. Mannschaft) jeweils für mehrtägige Trainingslager zur Verfügung. In Testspielen wurde toller Fußball geboten.

Die neueste Entwicklung im Verein zog die Verpachtung des Sportheim als Restaurant und Pizzeria an die Familie Guerrera nach sich. Grund der Verpachtung: Ab 2020 standen dem Verein zu wenige freiwillige Bewirter des Sportheimes zur Verfügung.

Als Fazit zitiert Hermann Illenberger ein Sprichwort, das dem ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder gewidmet ist: „Wer seine Pflicht im Stillen tut, ohne je nach Lob und Ehr’ zu fragen, der darf für sich zum eigenen Ruhm – unsichtbar eine Krone tragen.“