Untermarchtaler Zunft startet in den Fasnetsendspurt

Die Untermarchtaler Fasnet geht wie in den übrigen Narrennestern ab Donnerstag in ihre heiße und finale Phase. Dabei steht als erstes die Befreiung im Kindergarten ab Mittag des Glombigen auf dem Programm. Dann zieht die Narrenschar mit Kindern, Büttel, Schopfboale, Hexen und Hokama vorbei am Rathaus zur Grundschule. Dort werden die Grundschüler – auch die der ersten und zweiten Klasse in Lauterach – befreit. Die Hästräger fesseln die Lehrer und diese müssen sich heuer einem Quizduell mit den Schülern über Kenntnisse der Untermarchtaler Fasnet stellen. Anschließend wird durch die Schüler ein kleiner Narrenbaum vor der Halle gestellt. Bei närrischem Treiben in der Halle gibt’s für die Kinder und Schüler etwas zu trinken und zu essen.

Am Abend des Glombigen steigt dann ab 19.59 Uhr der „Zunftball“ in der Gemeindehalle. Die Zunft hat es geschafft, wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Die Live-Band „Sunny-Boys“ als Saalkapelle wird für Stimmung unter den Narren sorgen. Die Zunft übernimmt auch die Bewirtung ihrer närrischen Gäste.

Am Freitag lädt die Narrenzunft ab 6 Uhr morgens zum Weißwurstfrühstück in die Zunftstube ein. Der Fasnetssamstag, 10. Februar, ab 14 Uhr, gehört den Narren auf der Straße beim Umzug. 45 Gastgruppen, acht Musikkapellen sowie die einheimischen Narrengruppen mit Büttel, Hexen, Hokama, Schopfboale, Kindergarten, Grundschule, Venezianer, Liederkranz und Sieben Schwaben sind dabei. Hinzu kommt die Gastzunft aus Lauterach mit originellen Gruppen wie der „Nebelgeist und Nebelfee“ und ebenfalls Sieben Schwaben.

Am Fasnetssonntag nehmen die Untermarchtaler am Munderkinger Umzug teil und am Fasnetmontag sind sie zu Gast beim Umzug in Bad Schussenried. Am Fasnetsdienstag geht es nach Stetten bei Laupheim zum Umzug. Nach der Rückkehr treffen sich die Hästräger in der Zunftstube zum „gemeinsamen Blära“ und damit zum Ende der Fasnet.