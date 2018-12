Untermarchtaler Wasser soll teurer werden

Die Abwassergebühren werden in Untermarchtal ab dem 1. Januar steigen. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres am Donnerstagabend beschlossen. Außerdem kündigte Axel Leute von der VG Munderkingen an, dass auch die Wassergebühr im kommenden Jahr angehoben werden müsse, diese Kalkulation im Moment aber noch nicht abgeschlossen sei.

Per Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet, die Gebühren regelmäßig neu zu kalkulieren und dabei entstandene Über- oder Unterdeckungen auszugleichen. In allen Bereichen gestiegene Kosten, nannte Leute als Grund der jetzigen Gebührenerhöhung. Getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser wurde die Untermarchtaler Abwassergebühr kalkuliert. Im kommenden Jahr werden 1,70 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser, statt bisher 1,50 Euro, erhoben. Für Niederschlagswasser sind künftig 34 Cent, statt bisher 30 Cent, pro Quadratmeter versiegelter Fläche zu bezahlen. Außerdem kündigte Leute an, dass die Gebühr für Frischwasser wohl von 1,50 Euro auf 1,80 Euro pro Kubikmeter steigen werde. Darüber wird der Gemeinderat aber in einer der nächsten Sitzungen beraten. Auf Rückfrage erläuterte Leute, dass für Garten-Zisternen, die nur zum Gießen verwendet werden, keine Abwassergebühr anfalle. Für sogenannte Brauchwasser-Zisternen, die Toiletten oder Waschmaschinen speisen, muss eine Uhr eingebaut werden, um die abgeleitete Schmutzwassermenge zu ermitteln, für die eine entsprechende Gebühr anfällt.

Für die sogenannte „Spleißplanung“, also die Vorgabe für konkrete Verdrahtungen der nötigen Vernetzungen für das schnelle Internet, hätte Untermarchtal ursprünglich rund 30 000 Euro ausgeben sollen. Jetzt lag den Räten ein erneutes Angebot der Netze BW in Höhe von 8007 Euro vor, mit dem sie einstimmig einverstanden waren. „Weil die Firmen ihre Aufträge kaum bewältigen können, hinken wir dem Zeitplan hinterher“, informierte Bürgermeister Bernhard Ritzler. „Die Backbone-Trasse nach Obermarchtal ist gelegt. Jetzt erfolgt die Anbindung nach Munderkingen. Wir sind also kurz vor dem Ziel“, so der Schultes.

Für „die energetische und optische Sanierung der Grundschule“ hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung bereits Zimmerer- und Dachdecker-Arbeiten vergeben. Am Donnerstag standen Gipser- und Flaschner-Arbeiten auf der Tagesordnung. Für Gipserarbeiten lagen drei Angebote vor, das teuerste hätte mehr als 33 000 Euro gekostet. Den Zuschlag bekam die Munderkinger Firma Gross, als günstigste Bieterin, zum Angebotspreis von 28 296 Euro. Für die Flaschnerarbeiten gab es nur ein Angebot der Firma Fritschle aus Uttenweiler. Die erhielt den Zuschlag zum Preis von 9923 Euro. „Die Firma Fritschle arbeitet bereits am Dach der Schule“, betonte Bürgermeister Ritzler.

Ab 2023 wird die Müllentsorgung vom Alb-Donau-Kreis organisiert, aber bereits heute kümmert sich das Landratsamt im Auftrag der Gemeinden um die „Verhandlungen mit den Betreibern des dualen Systems im Sinne des Verpackungsgesetzes“. Weil die entsprechenden Verträge neu verhandelt und abgeschlossen werden müssen, sind die Gemeinden aufgerufen, das Landratsamt dafür zu bevollmächtigen. Das haben die Gemeinderäte in Untermarchtal am Donnerstag einstimmig getan. In diesem Zusammenhang sprachen sich die Räte gegen die Einführung der „gelben Tonne“ aus und plädierten dafür „den gelben Sack zu behalten“. In manchen Wohnungen sei einfach zu wenig Platz, um mehrere Tonnen aufstellen zu können, war die Meinung der Räte. In der anschließenden nicht öffentlichen Sitzung diskutierten Räte und Bürgermeister den Gemeindehaushalt 2019 mit VG-Geschäftsführer Markus Mussotter.