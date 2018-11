Untermarchtaler Narrenzunft nimmt vier Mitglieder auf

Die Narrenzunft Untermarchtal ist in die neue Fasnetssaison gestartet. Zunftmeister Thorsten Faad und sein Stellvertreter Jens Rapp haben die Fasneteröffnung proklamiert. Im Sportheim waren am Sonntagabend viele Freunde der Fasnet anwesend, um die vier neu aufgenommenen Mitglieder mit einer fröhlichen Zeremonien zu feiern. Die Schopfboale haben Jochen Falch, Lisa Illenberger und Timo Merkle neu aufgenommen. Neu bei den Altlacha-Hexa dabei ist Maren Fundel.

Zunächst mussten die jungen Schopfboale unter Anleitung der Oberboalin Naomi Kruber den Aufnahmetest bestehen. Dieser wurde mit einem nicht alltäglichen Mahl eingeleitet. Den drei Schopfboale-Anwärten wurde Wackelpudding mit Thunfisch, Sardellen in weißer Creme, Kapern mit beigemischten Smartis in Schokosoße angeboten. Tapfer wurde das Angebotene von den Boale-Anwärtern verschlungen und somit war Teil eins der Prüfung bestanden. Ein Gurgelliedvortrag war zwar lustig anzusehen und anzuhören, aber offensichtlich nicht komplett zu bewältigen. Im nächsten Test waren Geschicklichkeit und Reaktionsfähigkeit gefordert und somit war alles in Ordnung zur Neuaufnahme zu den Schopfboale.

Hexenchefin Beate Löffler tat dies mit ihrer einzigen Neuaufnahme, Maren Fundel, in ebenso lustig-witziger Weise. Ein Drei-Gänge-Menü sollte die Aspirantin verspeisen und dies tat auch sie vor gut aufgelegtem Publikum. Im ersten Gang wurden die bisher unbekannten Altlacha-Muscheln serviert. Danach folgte ein Menü mit den allseits beliebten Altlacha-Forellen, gefüllt mit Haribo und Zimtgewürz.

Zum dritten Menü gab’s noch Muschelsuppe mit Zwiebeln und Haribo. Als der Teller leer war, war der Aufnahmetest zu den Altlacha-Hexa mit ihrem Chef Hoka-Ma bestanden. Alle vier Neulinge bekamen unter Beifall dann als Zeichen ihrer Zugehörigkeit ihre Masken von Oberboalin Naomi Kruber und der Hexenchefin Beate Löffler überreicht.

Zunftmeister Thorsten Faad beglückwünschte und bedankte sich bei allen Neumitgliedern. Vom neuen Narrenfahrplan 2019 wurde bekannt, dass es aller Voraussicht nach 14 auswärtige Termine gibt. Begonnen wird am 12. Januar in Daugendorf und tags darauf steht Oberstadion im Programm.

Die Ausgrabung der hiesigen Fasnet findet am 18. Januar statt. Mit dem Untermarchtaler Narrenlied wurde das Fasnet-Eröffnungsprogramm abgeschlossen.