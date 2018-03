Untermarchtaler Narren befreien Schul- und Kindergartenkinder

Glombiger Doschdig in Untermarchtal bedeutet regelmäßig die feierliche Befreiung der Kinder im Kindergarten und in der Grundschule, mit anschließender Verköstigung, Tanz und Basteln. Die Narrenbüttel benoteten die Leistungen der Lehrer der Grundschulen Untermarchtal und Lauterach anhand einiger Quizfragen. Außerdem wurden den drei Betroffenen Handschellen anlegten. Für gute Stimmung sorgte zuvor der Untermarchtaler Grundschulrektor Bruno Vögtle mit Gesang zur eigenen Gitarre.

Die 35 Kinder der Regenbogengruppe und Sternengruppe im Untermarchtaler Kindergarten waren am frühen Donnerstagnachmittag verkleidet als Cowboy, Fee, Feuerwehrmann, Indianer, Pippi Langstrumpf, Polizist, Prinzessin, Schopfboale, Tiger und Zebra. Als rund zwei Dutzend Narren von Schopfboale und Altlacher-Hexa, begleitet von Narrenbütteln und dem Hokama im Turnraum einmarschierten, verwandelte sich rasch die Vorfreude in echte Freude. Die Kinder sangen und tanzten gemeinsam mit den Narren, und es gab sogar eine Polonaise. Der Hokama, der von den Hexen bewacht wird, verschläft das Jahr in einem Altarm der Donau, wird aber in der Fasnet putzmunter. Die Kinder sollen der Donau als fließendem Gewässer nicht zu nahe kommen, sonst könnte der Hokama jemanden ins Wasser ziehen.

Angeführt von den Narrenbütteln liefen die Kinder, verbunden mit einem Seil, sodann über die Donaubrücke auf den Platz vors Infozentrum, den ehemaligen Bahnhof. Dort packte die Maus gesanglich ihre Koffer und ging auf Weltreise. Zur Belohnung gabs Gummibärchen für die Kinder, die keine Zeit verloren, gemeinsam mit den Narren ihre Kollegen in der Grundschule zu befreien. Der Untermarchtaler Grundschulrektor Bruno Vögtle sorgte für beste Stimmung als singender Gitarrist. Das Lied von der Tante aus Marokko konnten alle mitsingen, zumindest beim Refrain „singing ja ja jippie jippie jei“. Und als die Tante ihren Besuch absagte, aßen sie das frisch geschlachtete Schweinchen alleine auf, und auch das Gläschen haben sie selbst ausgetrunken.

Das von den Narrenbütteln veranstaltete Quiz führte dazu, dass die befragten Lehrer in Handschellen gelegt werden mussten. Das war eine durchaus stimmige Angelegenheit, wenn schon mal die Klassen eins und zwei aus Lauterach mit Rektorin Stefanie Illenberger auch anwesend waren. Mit der Festsetzung des gesamten Lehrkörpers erklärten die Büttel die Schüler offiziell für befreit, wodurch auch die Klassenarbeit ausfiel.

In den Räumen oberhalb der Festhalle gabs abschließend für alle Kinder und Narren eine Stärkung in Form von Brezeln und Softdrinks. Es durfte gebastelt und getanzt werden, wovon die Kinder mit großer Freude Gebrauch machten.