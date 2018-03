Untermarchtaler Dartspieler nehmen an Turnier teil

Zum Ranglistenturnier des Deutschen Dartverbands (DDV-RLT) am kommenden Wochenende von Freitag, 23., bis Sonntag 25. Februar, sind vom SVDT Untermarchtal vier Dartspieler angemeldet. Das Turnier findet in Rockenhausen/Pfalz als „Donnersberg Cup“ statt und wird im „Modus Round Robin“ durchgeführt. Die Spiele sind als Warm-Up-Doppel am Freitag, die Einzel bei den Damen, Herren und Jugend am Samstag und am Sonntag ebenfalls als Einzel bei den Damen und Herren ausgeschrieben. Vom SVDT nehmen am Turnier teil: Silvia, Lars und Jonas Jacob sowie Rainer Herkströter. Diese Darter sind auch Stammspieler bei den Ligaspielen der Kreisliga Mitte und dort belegt man derzeitig den ersten Platz. Nach der Herbstmeisterschaft strebt das Team der ersten Mannschaft die Meisterschaft an und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.

Am vergangenen Samstag, 17. Februar, belegten beim Ranglistenturnier des Dartverbands Oberschwaben (DVOS) in Bad Waldsee die Dartspielerin Silvia Jacob einem guten fünften Rang bei den Damen, Lars Jacob bei den Herren einen neunten Rang sowie Jonas Jacob im Jugendwettbewerb ebenfalls einen beachtlichen neunten Rang.