Untermarchtal feiert das „Power 2012“-Festival

Bereits seit 2006 findet das „Power“-Festival in der indischen Stadt Kerala unter der Schirmherrschaft der dortigen Vinzentiner statt. Jährlich treffen sich bis zu 7000 junge Menschen um gemeinsam Gott zu erleben und das Gefühl der großen Gemeinschaft Kirche wieder neu und lebendig zu spüren.

Dieses Jahr ist „Power“ auch nach Deutschland gekommen und findet in diesen Tagen bei den barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal statt. Angeregt von Weihbischof Thomas Maria Renz, der 2009 das „Divine Retreat Centre“ der indischen Vinzentiner in Kerala besuchte, organisierte ein engagiertes Helferteam, bestehend aus 25 ständigen und unzähligen kurzfristig zur Verfügung stehenden Männern und Frauen, das Festival und auch die Übernachtungsmöglichkeiten für die Besucher. Ein Teil der Gäste nächtigt im Kloster, während andere in Privathaushalten untergebracht wurden. Von den 150 vorangemeldeten und den bis zu 70 im Laufe der nächsten Tage erwarteten Gästen kommen die meisten aus Baden-Württemberg und Bayern. Aber auch eine Abordnung aus Indien nimmt am Festival teil.

Gemeinsam mit Judith Maier, die schon 2006 am „Power“-Festival in Indien teilgenommen hat, und Brigitte Kühn vom deutschen Organisationsteam unterstützt auch Maria Sangeetha aus Indien das Team bei der Koordination und wird selbst eine der „Impuls“ genannten Gesprächsrunden führen.

Das Programm der nächsten Tage sieht ein Besinnen auf die Gemeinschaft und auf das persönliche Erleben und Leben im Glauben vor. Es werden Workshops abgehalten und die Schwestern des heiligen Vinzenz erzählen von ihrem Leben mit Gott.

Father Dr. Augustine Vallooran aus Indien wird ebenso referieren wie die einigen vielleicht als „Nonne mit dem Skateboard“ bekannte Schwester Teresa Zukic von der „Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu“.

Am morgigen Samstag findet um 20Uhr eine hauptsächlich musikalisch ausgelegte Veranstaltung unter dem Motto „Revival Night“ statt, zu der auch eine Einladung an alle nicht am Festival teilnehmenden ergeht. Die Band Back to Christ wird spielen und es findet eine Begegnung mit den Schwestern des Untermarchtaler Klosters statt.

Das Festival endet mit Gebetskreisen und einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag.

Die Verantwortlichen in Untermarchtal hoffen, in den nächsten Jahren immer mehr junge Menschen für den Gedanken des Festivals begeistern zu können, sodass daraus bald eine ähnlich große Veranstaltung wird wie sie das indische Vorbild längst ist.