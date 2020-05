Untermarchtal bringt neues Baugebiet auf den Weg

In seiner ersten Sitzung seit Einführung der Corona-Beschränkungen hat am Dienstag der Gemeinderat den Planentwurf des Bebauungsplans Freiherr-von-Speth-Straße einstimmig gebilligt. Zuvor sind aufgrund Anregungen des Gemeinderats Wolfgang Merkle gegenüber dem vorgelegten Entwurf einige Änderungen vorgenommen worden. Der Planentwurf des Bebauungsplan wird in der modifizierten Form fünf Wochen lang öffentlich ausgelegt.

Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und zum großen Teil mit Mundschutz tagte der Gemeinderat in der Mehrzweckhalle. Die Gemeinde möchte im vereinfachten Verfahren unmittelbar neben dem Wohnpark „Maria Hilf“ ein Baugebiet ausweisen. Das Vorhaben stellt sich als eine Kooperation mit dem Kloster Untermarchtal dar, da die südliche Fläche des Gebiets dem Kloster gehört. Das Kloster wurde in der Sitzung durch den Leiter seines Immobilienmanagements Christoph Kugler vertreten.

Planentwurf erstellt

Reinhold Funk und Markus Wiehl vom Ingenieurbüro Funk, die den Planentwurf des Bebauungsplans erstellt haben, stellten ihre Planung im Detail dem Gremium vor. Zunächst stellte Reinhold Funk fest, dass ein vereinfachtes Verfahren vorliegt, welches rechtzeitig in Gang gesetzt wurde.

Im vereinfachten Verfahren entfällt eine der öffentlichen Auslegungen sowie die Umweltprüfung. Da jedoch der Artenschutzbericht und das notwendige geologische Gutachten noch ausstehen, kann es doch im Nachgang zu einer zweiten öffentlichen Auslegung kommen.

Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Kloster den Plan entwickelt. Das Gebiet umfasst 1,4 Hektar und soll als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen werden. Den Aufstellungsbeschluss hat der Gemeinderat im November 2019 getroffen.

Das Verfahren muss am 31. Dezember 2021 beendet sein. Im Norden des Plangebiets ist eine Grünfläche ausgewiesen. Die Waldabstandsfläche beträgt 25 Meter. In diesem Ausnahmefall, so Funk, sei die Abweichung von den üblicherweise vorgeschriebenen 30 Metern zulässig.

13 Bauplätze entstehen

Im Baugebiet sollen 13 Bauplätze ausgewiesen werden, deren Größe von 592 bis l906 Quadratmeter reicht. Im Norden weisen die Grundstücke eine Baugrenze von lediglich 19 Metern Tiefe auf, der Rest der Grundstücke dort kann nur als Garten genutzt werden. Zulässig sind zwei Vollgeschosse, damit auch sog. Toscana-Häuser errichtet werden können.

Gebaut werden dürfen Einzelhäuser mit bis zu drei Wohneinheiten und Doppelhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten pro Doppelhaushälfte. Dachbegrünungen und Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung sind zulässig. Die maximale Gebäudehöhe beträgt acht Meter.

Die Hauptzufahrt entspricht jener zum Kloster, wobei ein Abzweig einer Straße mit einer lichten Weite von 5,5 Metern erfolgt. Damit wäre Parken am Straßenrand zulässig. „Gegenüber dem Aufstellungsplan ist der Geltungsbereich leicht modifiziert, er umfasst 270 Quadratmeter weniger als ursprünglich angedacht. Ich empfehle dem Gremium insoweit eine separate Beschlussfassung“, erläuterte der planende Ingenieur.

Frisörladen erlaubt

Bezüglich des textlichen Teils des Bebauungsplans stellte Reinhold Funk die angedachten Festsetzungen dar. Ausgeschlossen sind Schank- und Speisewirtschaften. Zulässig sind nicht störende Handwerksbetriebe wie etwa ein Frisörladen. Zulässig wären auch Anlagen für sportliche Zwecke wie Sportplatz, Tennisplatz oder Hallenbad, ebenso Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. Hierzu gehören etwa Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, Kirchen, Gemeindehäuser oder Altenheime.

Wolfgang Merkle gingen die Festsetzungen zu weit. Nach kurzer Diskussion wurden Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ausgeschlossen. Die Möglichkeit einer Befreiung im Einzelfall bleibt dem Gemeinderat unbenommen, etwa im Falle der Einrichtung einer Tagesmutterstelle.

Um bei abfallendem Gelände vernünftige Grenzgaragen bauen zu können, sah der Entwurf vor, die Gebäudehöhe von der Erdgeschossfußbodenhöhe zu messen, nicht von der Geländehöhe. Wolfgang Merkle befürchtete daher, dass es zum Bau sehr großer Grenzgaragen kommen könnte. „Da ist Ärger vorprogrammiert“, argumentierte er. Nachdem auch Bürgermeister Bernhard Ritzler eine gewisse Einschränkung angeregt hatte, ergänzte das Gremium als Obergrenze für die Wandfläche den Wert von 37 Quadratmeter.

Luftwärmepumpen sind wegen ihrer Lärmbelästigung nur innerhalb von Wohngebäuden und Garagen zulässig. Nahwärme darf im Plangebiet eingespeist werden, ein Blockheizkraftwerk müsste jedoch außerhalb angesiedelt sein. Im Bebauungsplan findet sich ein Hinweis auf die Begrünungspflicht nach Landesbauordnung. Der Bebauungsplan selbst definiert dahingehend nichts.

Das bedeutet zum Beispiel für die nicht bienenfreundlichen Schottergärten nur einen grundsätzlichen Ausschluss, keinen explizit festgesetzten, wie ihn sich Bürgermeister Bernhard Ritzler hätte vorstellen können. Ausdrücklich ausgeschlossen sind jedoch Stützmauern an Grundstücksgrenzen. Für die erste Wohneinheit pro Grundstück sind mindestens zwei Stellplätze vorzusehen, für jede weitere Wohneinheit ein weiterer.