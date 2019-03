Udo Hermann als neuer Spiritual in Untermachtal eingesetzt

Im Rahmen einer Eucharistiefeier mitten in der Fastenzeit ist am Sonntag Pfarrer Udo Hermann von Weihbischof Thomas Maria Renz in der Vinzenzkirche Untermarchtal in sein neues Amt als Spiritual eingesetzt worden. Damit ist der 47-jährige Ulmer Nachfolger von Superior Edgar Briemle, der im vergangenen Sommer als Pfarrer in die Gemeinde „Tor zum Allgäu“ gewechselt war.

Die Aufgaben des Spirituals entsprechen letztlich jenen des Superiors, beide sind „der Pfarrer der Schwestern in Untermarchtal“. Diese hatten sich jedoch die Änderung des Titels gewünscht, die von Bischof Gebhard Fürst akzeptiert wurde. Superior bedeutet „Oberster“, während der Begriff Spiritual näher an der Aufgabe der priesterlichen Begleitung der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal dran ist.

Generaloberin Schwester Elisabeth Halbmann begrüßte Udo Hermann und brachte die Freude ihrer Mitschwestern über den neuen Seelsorger zum Ausdruck. „Möge der Spiritual auf dem Wege zu einer internationalen Gemeinschaft die Schwestern in ethischen und theologischen Fragen beraten, im Sinne der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“, so der Wunsch der Generaloberin. Sie schenkte ihm ein Labyrinth, „das einen Weg nach innen und nach außen zeichnet, zu Gott und den Menschen“.

1971 in Ulm geboren

Udo Hermann wurde am 25. Dezember 1971 in Ulm geboren, hat in den 1990-er Jahren in Tübingen und Rom Theologie studiert, empfing 1999 in Stuttgart die Diakonweihe und wurde ein Jahr später in Neresheim zum Priester geweiht. Nach seinem Vikariat im Ulm war er Krankenhauspfarrer in Ravensburg. Die letzten acht Jahre verbrachte er als Pfarrer von Reutlingen-Betzingen. Die 90-minütige Feier wurde von Weggefährten aus Tübingen, Reutlingen, Ulm und Ravensburg begleitet. Aus Untermarchtal war unter anderen Bürgermeister Bernhard Ritzler anwesend. Der Chor der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul sang während der Messe.

Weihbischof Thomas Maria Renz verlas das Ernennungsschreiben von Bischof Gebhard Fürst, der der Diözese Rottenburg-Stuttgart vorsteht. Hiernach wurde Udo Hermann in der Vinzenzkirche mit viel Applaus herzlich empfangen. Die Lesung aus dem Buch Exodus handelte vom brennenden Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wurde. Mose hatte hier die Aufgabe erhalten, das Volk Gottes, also die Israeliten aus der Knechtschaft der Ägypter in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen.

Dies griff Spiritual Udo Hermann auf, und erinnerte sich an seine frühen Tübinger Tage im Jahr 1992, als er sich vor dem Bild des brennenden Dornbuschs fragte: Würde das mein Weg sein? Gott hat ihn offenbar bis heute auf diesem Weg getragen, die Bedeutung Gottes „ich bin (der ich bin)“ erfüllte sich für Udo Hermann, denn Gott war immer für ihn da. Mit dieser persönlichen Einstellung begann er wenige Wochen vor der offiziellen Amtseinsetzung seinen Dienst in Untermarchtal.