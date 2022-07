SV Untermarchtal veranstaltet Sportfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein sportliches Wochenende lockte viele Sportler und Gäste zur Untermarchtaler Sportanlage „Dornen“. Bei den Temperaturen war dies immer bei leichter Prise möglich und ein schattiges Plätzchen beim Sportheim war dann bei guter Laune stets zu finden. Die Zusammenarbeit mit der Sportheimpächter-Familie Guerrera war für beide Seiten die Voraussetzung eines harmonisch verlaufenen Sportfest.

An Sport wurde viel geboten. Zunächst am Samstag die traditionellen Leichtathletik-Dreikämpfe von den Jüngsten bis zu den Erwachsenen. Der Fußball-Dorfwetz mit dem „8. Josef-Faad-Gedächtnisturnier“ schloss sich an. Bei heuer nur 5 Mannschaften waren die Spiele überschaubar und führte eine knappe Entscheidung zum Turniersieg der „Ortsmitte“ herbei.

Den fürs Auge und Ohr tollen Auftritt der Jazztanz Girls unter der Leitung von Constanze Reiser und Monika Sieben wollte niemand verpassen, ehe dann am Abend zum 4. SVU-Nachtelfmeterturnier angepfiffen wurde. Von 28 vollmotivierten Mannschaften stellte letztendlich nach über vier Stunden das Team „Dr Chris isch dr Chris“ aus bayerischen Landen den 1. Sieger und konnten die Siegprämie eintüten.

Der Sonntag stand zunächst im dem Zeichen des runden Leders für die F-Jugend und anschließend jagten die Bambinis mit wuseligem Eifer nach dem Ball und Toren. Eltern, Geschwister und Opas und Omas unterstützten von außen.

Am Nachmittag wurde die Runde „Schottische Highland Games“ mit dem Baumstammwerfen eingeläutet. Eine solche tolle Szenerie beim Sportfest gab‘s noch nie. Die starken Männer und auch Frauen trauten sich mit dem Baumstamm anzufreunden. Selbstverständlich samt Kilt sah der Auftritt blendend aus. Für heimische Verhältnisse wurde der Rekordwurf von Heiko Gehlhoff mit 6.30 m gemessen. Bei den Damen siegte Petra Stadler mit 4.90 m. Die Jugendwertung ging an Leon Fischer mit 6.40 m.

Somit wurde dann die letzte Runde der Sporttage mit dem Fußballspiel FC Marchtal – KSC Ehingen eröffnet. Die Gäste verdienten sich den Sieg, vielleicht etwas zu hoch, mit 1:5. Schiri Falk aus Allmendingen war ein guter Leiter.

Am Ende von viel Sport und Spaß mit hohen Temperaturen dankte Vorsitzender Harald Fischer allen; den Sportler, den Helfern, den Wirtsleuten und den vielen Besucher für ihr Kommen, um somit den Sportverein zu unterstützen.