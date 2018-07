SV Untermarchtal veranstaltet fröhliches Sportfest

Der Sportverein Untermarchtal hat zum Sportfest auf die Sportanlage „Dornen“ eingeladen. Wie schon seit Jahrzehnten starteten die Leichtathleten mit dem klassischen Dreikampf von den Jüngsten mit drei Jahren bis zu den Erwachsenen – insgesamt gab es 37 Teilnehmer. Lauf, Weitsprung, Ballweitwurf oder Kugelstoßen war angesagt. Bei der Siegerehrung bekamen alle Teilnehmer vom Leiter der Leichtathletik-Abteilung Christian Mehrsteiner eine Urkunde und 26 Sportler wurden für ihre Leistungen vom Deutschen Leichtathletikverband mit einer Medaille ausgezeichnet. Es wurde neunmal Gold, zwölfmal Silber und fünfmal Bronze verliehen.

Danach stand für die Fußballer das 6. Josef-Faad-Gedächtnisturnier als „Dorfwetz“ mit sechs Mannschaften an. Nach dem dreistündigen Turnier übernahmen Manuel Lindermeir und Matthias Hänle zusammen mit den SVU-Vorständen Michael Glatzer, Harald Fischer und Christoph Lock die Siegerehrung. Sieger wurde Team „Bauwagen“, nur getrennt vom besseren Torverhältnis vor dem Team „Linden-Ahornweg“. Rang 3 belegte Team „Wassertäle“, Platz 4 „Große Egert“, Platz 5 „Katzenweg“ und Rang 6 nahm Team „Ortsmitte“ ein.

Am Abend begann das zweite Nachtelfmeterturnier mit 19 Teams. Knapp und nicht unverdient wurde mit 5:4 Toren Hayingen-Pfronstetten Turniersieger und die Erstplatzieren mit Geldpreisen von den Turnierleitern Matthias Hänle und Manuel Lindermeir ausgestattet.

Am Sonntagmorgen starteten sieben motivierte Radler zur Radrundfahrt über 37 Kilometer. Dann standen sich fünf F-Juniorenteams beim Fußball gegenüber. Sieger wurde das Team vom VfL Munderkingen, 2. Platz SG Dettingen, 3. Rang SGM Betzenweiler-Dürmentigen, 4. FC Marchtal und Platz 5 ging an die Jüngsten vom SV Unlingen. Viele Sportgäste genossen derweil das Mittagessen im Zelt, im Sportheim oder unter Sonnenschirmen. An der Kinderkegelbahn war an beiden Tagen großer Betrieb.

Viel Spaß bot das erste Untermarchtaler Klobürstenwerfen. 56 Teilnehmer stellten sich der Kampfrichterin Stefanie Illenberger mit ihrem Team. Sogar zwei Ordensschwestern des Klosters nahmen daran teil. Bei den Jugendlichen bis 14 Jahre siegte Luis Braß vor Moritz Fischer und Leon Fischer. Bei den Erwachsenen wurde Melanie Mönch Siegerin vor Jürgen Illenberger und Michael Schmid. Die Sieger bekamen je eine „Goldene Klobürste“.

Zum Sportfest-Schluss traten die SVU-Jazztanzgirls unter Leitung von Sandra Gehlhoff und Beate Löffler auf.