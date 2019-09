SV Untermarchtal macht sein Sportheim fit

Knapp 40 interessierte Mitglieder kamen zu einem Infoabend über die Zukunft des Sportheims des SV Untermarchtal. Wenn man momentan in das Sportheim eintreten will, sind ungewohnte Geräusche dort vernehmen. Zum vertrauten Klackern der Fußballschuhe mischt sich in den vergangenen Wochen Baustellenlärm. Im Gaststättenbereich wird renoviert, um das Sportheim fit für neue Bewirtungskonzepte zu machen. In Zukunft soll die Vereinsgaststätte möglichst verpachtet werden. „Um das Sportheim für einen Pächter attraktiv zu machen, investieren wir vor allem in eine neue Küche. Diese wurde auch bereits mit einer Gasversorgung ausgestattet“, erläutern die Vereinsvorsitzenden Christoph Lock, Michael Glatzer und Harald Fischer bei der Versammlung.

Übernahme steht nichts im Weg

Die Vorstände haben mit ihren Vereinsmitgliedern lange beraten, wie die Bewirtung des Sportheimes weitergeführt werden kann. In der vergangenen Mitglieder- und Hauptversammlung wurden zwei Konzepte vorgelegt, mehrheitlich sprachen sich die Mitglieder für eine Verpachtung aus. Mit den Baumaßnahmen werden jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen. Bereits Ende September wird die neue Edelstahlküche eingebaut und die Sanitär- und Strominstallation abgeschlossen. Einer Übernahme durch einen neuen Pächter steht dann nichts mehr im Wege.

„Ganz wichtig bei der Verpachtung ist für uns, dass das Sportheim langfristig in gute Hände kommt und ein attraktives Angebot für Untermarchtal und die Region entsteht“, erklärten die Vorstände weiter. Erste Gespräche mit einzelnen Interessenten werden schon geführt. Eine Ausschreibung soll ebenfalls noch veröffentlicht werden, so dass eine Entscheidung spätestens zum Jahresende gefällt werden kann.

Noch viel Arbeit

„Das Investitionsvolumen ist bei einer solch umfassenden Renovierung natürlich beträchtlich. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir die Kosten mit vorhandenen liquiden Mitteln stemmen können“, rechnen die Vorstände vor. Das Sportheim bleibt trotz Umbau weiterhin zu den üblichen Zeiten geöffnet. Auch das 39. Herbst- und Weinfest am 5. und 6. Oktober findet im gewohnten Rahmen statt. Bleibt es bei dem vom Verein anvisierten Zeitplan, kann sich Untermarchtal also bald auf ein neues, gastronomisches Angebot freuen. Der für die Bewirtung und Vereinsveranstaltungen zuständige Vorsitzende Christoph Lock gab den Stand des laufenden Umbau von Küche, den Veränderung im Kühl- und Getränkeraum, den Strom- und Gasanschlüssen bekannt. Auch müsse eine Trennung der Energiezufuhr von Sportbetrieb und Gastwirtschaft vorgenommen werden. Die Lieferung der Küche stehe unmittelbar bevor, die Umbau- und Zusatzeinrichtungen bei der Strom-, Gas- und Wasserinstallation werden derzeit vorgenommen.

Ob bei den WC-Anlagen noch eine Veränderung vorgenommen werden muss, ist offen. Ebenso die Erstellung einer Trafostation in Sportheimnähe durch die EnBW wird noch geprüft. Der jetzige überschaubare Aufwand der baulichen Gesamtmaßnahme wurde auf 38 000 Euro samt Eigenleistung berechnet. Anlass zu einigen Fragen bot ein vorliegender Flächen- und Raumnutzungsplan, der Küchen-Einrichtungsplan und Auszug eines Muster-Pachtvertrag.

Bewerber entscheiden

Der vorläufige Pachtvertrag wird derzeitig bei einem Rechtsanwalt aufgestellt. In dieses Pachtvertragswerk wird auch die Brauerei mit einbezogen. Wie das Vorgehen bei reinen Vereinsveranstaltungen wie zum Beispiel Sommer-Sportfest oder das Herbst- und Weinfest gehandhabt wird, soll im Pachtvertrag festgelegt werden. Ob eine baldige Ausschreibung über die Verpachtung des Sportheimes mit Brauereibeteiligung stattfinden soll, wird die Interessenslage von Bewerbern der nahen Zukunft zeigen.