SV Untermarchtal bestätigt Vorstandsmitglieder

Die gut besuchte Hauptversammlung im Sportheim zeigte das vielfältige Vereins-Programm im SV Untermarchtal auf. Verwaltungsvorsitzender Michael Glatzer umriss in seiner Begrüßung die bewältigten Aufgaben des vergangenen Vereinsjahres. Der SV Untermarchtal ist mit 379 Mitglieder größter Verein am Ort. Das jährliche Sportfest im Sommer sei die wichtigste Vereinsveranstaltung. Auch der Wintersporttag mit Skifahren und Rodeln in Vorarlberg ist besonders bei jungen Sportlern gut angekommen. Sogar ein Tanzkurs hat guten Anklang gefunden. Arbeiten wie die Erneuerung der Grillstelle in der Sportanlage, die vier Altmaterialsammlungen, die Pflege der Sportanlage mit Sportheim sowie die für 2018 fest eingeplante Erneuerung der Ballfänge wurden aufgeführt.

Bestätigt und gewählt wurden Verwaltungsvorsitzender Michael Glatzer und Schriftführer Ferdinand Knab. Harald Fischer als Sportvorsitzender und Christoph Lock als Veranstaltungsvorsitzender bleiben in ihren Ämtern. Alle Abteilungsleiter wurden durch Wahl bestätigt ebenso die Kassenprüfer. Beisitzer sind: Melanie Walter, Katrin Maurer, Rene Glatzer, Matthias Hänle, Michael Maier, Alina Lindermeir. Bürgermeister Bernhard Ritzler leitete die Wahlen und bedankte sich im Namen der Gemeinde für die geleistete Vereinsarbeit.

Bei der Versammlung wurden auch verdiente Mitglieder geehrt. Die Silberne Vereinsehrennadel mit Urkunde bekamen überreicht: Walter Falch, Sonja Hänle, Anita Mönch, Bettina Teschner, Carmen Härle, Anita Fischer, Johannes Buhl, Jochen Fischer, Josef Hänle und Sieglinde Aierstock. Die Goldene Vereinsehrennadel erhielten Rita Schulz und Elisabeth Illenberger. Hubert Schneider erhielt für 25 Jahre Turnierleiter beim Binokelturnier einen Pokal.

Der stellvertretende Sportkreis-Präsident Siegfried Hummel ehrte mehrere Sportler für den Sportkreis Alb-Donau/Ulm. Hummel wies auf die Wichtigkeit des Vereins-Ehrenamts hin. Folgende Sportler erhielten Auszeichnungen und Urkunden des Sportkreises. Die Silber-Ehrennadel ging an Sandra Gehlhoff, Hubert Schneider, Harald Teschner, Jürgen Illenberger und Ferdinand Knab. Das Bronzene Ehrenzeichen wurde Beatrice Glatzer, Alina Lindermeir, Melanie Walter, Michael Glatzer und Josef Hänle verliehen.

Zwei Satzungsänderungen wurden beschlossen. Es ging um den „Steuerbegünstigten Zweck“ der Abgabenordnung, um die „Ehrenamtliche Vorstandstätigkeit“ sowie um die Jahres-Vereins-Beitragserhöhung. Ein Erwachsener zahlt jetzt 18 Euro im Jahr. Bei zwei Gegenstimmen wurden die Änderungsanträge beschlossen.

Was im einzelnen alles im Verein geleistet wurde, erfuhren die Anwesenden von Kassier Manuel Lindermeir, Schriftführer Ferdinad Knab und Jugendleiter Florian Radeck. Die Kasse weist einen Gewinn auf. Dies auch aufgrund des Sportheim-Betriebs, den Mitgliedsbeiträgen, Altmaterialsammlungen, Bandenwerbung und Zuschüssen. Belastend sind besonders Energiekosten, Steuerzahlungen, Sportheimreinigung und die Sportanlagen. Die Kassenprüfer Johannes Buhl und Paul Fischer bescheinigten dem Kassier ordnungsgemäße Kassenführung und die damit empfohlene Entlastung. Der Schriftführer ließ das abgelaufene Jahr Revue passieren und zeigte die Vereinstermine auf. Bei der kürzlichen Vereinsjugend-Versammlung bestätigten die Jugendlichen Florian Radeck als Jugendleiter sowie Verena Ziegler, Timo Merkle, Michael Sieben und Hannes Braß als Jugendsprecher.

Die Abteilungsleiterberichte von der Leichtathletik, Christian Mehrsteiner, vom Dartssport, Beatrice Glatzer, Freizeitsport/Jedermannsport, Walter Falch, Aerobic-Jazztanz, Sandra Gehlhoff, Sportförderung, Sieglinde Aierstock und FC Marchtal, Michael Faßnacht folgten.