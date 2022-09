Stimmungsvoller „Italienischer Abend“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder gab es in der „Sportheim-Pizzeria“ einen stimmungsvollen, gemütlichen Abend zu erleben. DJ Toni interpretierte meist italienische Lieder und Musik und hatte ein gutes Gespür, in der gut besuchten Sportheim-Pizzeria sein Publikum mit seinen Liedern nochmals in die Verlängerung eines Italienurlaub zu versetzen. Dies kam gut an und die gutgelaunten Gäste sangen, swingten und tanzten dabei unbeschwert in die Nacht hinein. Anzumerken wäre, dass die Sportheim-Pizzeria am Donnerstag, 15. September ab 11 Uhr, dem Tag der Einschulung der Erstklässler in die Grundschule, geöffnet ist.