Die Schaffung einer ansprechenden Infrastruktur gibt dem ländlichen Raum beste Chancen, sich gegenüber Ballungszentren als attraktive Alternativen zu präsentieren.

Landrat Heiner Scheffold machte bei seinem Besuch am Montag in Untermarchtal deutlich, dass in der heutigen Zeit drei Punkte hierfür entscheidend sind, ein Bahnhalt, die Anbindung ans Straßennetz und das schnelle Internet.

Bürgermeister Bernhard Ritzler begrüßte zum Startschuss für das schnelle Internet in Untermarchtal neben Landrat Heiner Scheffold auch den Munderkinger Bürgermeister Michael Lohner und Bürgermeisterin Romy Wurm aus Rechtenstein sowie drei Vertreter des Gemeinderats.

Ferner waren Joachim Hepner von der NetCom BW sowie Sarah Frey und Julia Stark von Netze BW anwesend, und nicht zuletzt Ralf Bomheuer, Geschäftsführer der Klostereinrichtungen.

Telekom ließ Kreis im Stich

Landrat Scheffold erinnerte an den Spatenstich für den Backbone-Ausbau für das schnelle Internet am 6. Mai 2016 zwischen Obermarchtal und Untermarchtal. Vor zwei Jahren hätten die Arbeiten in Untermarchtal begonnen.

Insoweit dankte er insbesondere Ralf Bomheuer und dem Kloster Untermarchtal für die erwiesene Solidarität der Gemeinde gegenüber. Er wies darauf hin, dass die Telekom nicht bereit war, die Gemeinde Untermarchtal mit Glasfaser zu versorgen.

Aufgrund der Privatisierung habe diese als wirtschaftlich denkendes Unternehmen den Alb-Donau-Kreis als nicht attraktiv eingestuft. Dies sei so weit gegangen, dass die Telekom ihn sogar unter Hinweis auf die Risiken vor der Einrichtung des schnellen Internets im Kreis gewarnt habe.

Jedoch habe die Telekom dem Kloster als großem Betrieb die Einrichtung des schnellen Internets angeboten. Durch seine Ablehnung dieses Angebots und das Setzen auf die Maßnahmen des Kreises und der Gemeinde habe das Kloster einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung in Untermarchtal geleistet, das ohne dessen Teilnahme das schnelle Internet kaum hätte stemmen können. 500 000 Euro habe die Gemeinde investiert, im Kreis sei es eine halbe Milliarde Euro.

„Untermarchtal wird Zentrum der Welt“

Auch wenn der Anschluss der an der Trasse gelegenen Häuser noch erfolgen muss – die Anlieger bekämen dieser Tage von der Netze BW entsprechende Angebote –, habe mit dem heutigen Tag die Gemeinde Untermarchtal einen großen Schritt zur Anbindung des ländlichen Raums getan.

Die B311 sei schon vorhanden, an der Wiedereinrichtung des Bahnhalts werde er kräftig mitarbeiten, versprach Heiner Scheffold. „Schnelle Datenleitungen machen die Welt klein, Untermarchtal wird Zentrum der Welt. Es können hier gute Geschäftsideen verwirklicht werden und neue Arbeitsplätze entstehen“ sagte der Landrat.

Gegenüber Ballungsräumen mit Feinstaub und Verkehrskollaps hätte Untermarchtal durch die Anbindung einen Wettbewerbsvorteil, denn ab dem Einzug des Glasfaserkabels würden fast alle der 250 Haushalte im Wege von FTTC von Bandbreiten bis zu 50 Mbit pro Sekunde profitieren.

Seinen Wunsch, alle Gebäude mit Glasfaser zu versorgen bekräftigte der Landrat und dankte den Beteiligen für ihre mutigen kommunalpolitischen Entscheidungen und ihren Einsatz. Für die NetCom BW unterstrich Jürgen Prestel: „Wir kommen gerne in die unterversorgten Gegenden.“

Gemeinsam drückten Heiner Scheffold, Bernhard Ritzler, Michael Lohner, Romy Wurm, Joachim Hepner, Sarah Frey und Ralf Bomheuer symbolisch auf den roten Knopf.

Im Anschluss zeigte Bürgermeister Bernhard Ritzler dem Landrat das geplante Baugebiet „Freiherr von Speth Straße“.