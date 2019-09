Spirituelle Kirchenführung in der Vinzenzkirche

Zu ganz neuen Einsichten konnten die rund zwei Dutzend Teilnehmer der spirituellen Kirchenführung am Samstag durch Schwester Marzella Krieg gelangen. Die Kirchenführerin erläuterte die asymmetrische Vinzenzkirche anhand einer Reihe ihrer spezifischen Besonderheiten. Architekt Prof. Hermann Baur hatte die Kirche von 1970 bis 1972 gebaut.

Die Vinzenzkirche genießt derzeit große Aufmerksamkeit, wurde sie doch 2018 in einem landesweiten Erfassungsprojekt zum Denkmal erhobenen. Ihr Glaubensverständnis brachte Schwester Marzella Krieg zum Ausdruck, als sie am Fuße des Bauwerks ihre Führung begann. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war mit dem Aufbruch der alten Kirchenstrukturen auch beim Kirchenbau eine Veränderung spürbar geworden. Nicht mehr die klassischen Schiffe wurden erstellt, sondern individuelle Gebäude wie die Vinzenzkirche. „Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn“ rief Sr. Marzella den Teilnehmern zu, und präsentierte die Kirche auf der Anhöhe mit ihren konvexen Türmen als Burg Gottes. Durch den konkaven Eingangsbereich lade Gott zum Eintreten ein. „Das Relief links vom Eingang sagt, aus dem Augenblick Gottes kann niemand herausfallen“, so Sr. Marzella. „Der sichtbare Grundstein gibt uns die Anstöße“ so Marzella weiter. „In der Kirche muss man sich hocharbeiten, man wird geführt wie Moses und die Israeliten durch das Rote Meer“. Der Aufbruch in der Wand rechterhand symbolisiere das offene Grab Jesu. Wer von außen durchblickt, sieht das ewige Licht und den Tabernakel, der in dem Turm steht, auf dem oben das große Kreuz befestigt ist.

„Die Liebe lässt das Herz des einen in das Herz des anderen übergehen, der Spalt symbolisiert die dennoch verbliebene Freiheit der Individuen“. So empfindet Marzella den Weihwasserstein. Der ellipsenförmige Altar befindet sich an der tiefsten Stelle der Kirche, oberhalb entfaltet sie ihre größte Höhe, was bedeute, „Gott schafft Raum“ und „Gott ist Mensch geworden“, was in jeder Eucharistie gefeiert wird. Den ebenfalls vorhandenen Hl. Vinzenz (1581-1660) beschreibt Sr. Marzella als wichtigsten Sozialreformer seiner Zeit, sie erläuterte die Bedeutung seiner Gestik und Mimik. An der Wand erklärte sie das Bild aus der Apokalypse, mit dem Lamm im Zentrum, am Seitenausgang die schwangere Maria, Gott zog dem sie bedrohenden Drachen die Zähne. Eine Teilnehmerin sagte am Ende: „Es war sehr inspirierend“.

Am Sonntag, 29. September, werden in der Vinzenzkirche von Schwester Marzella und Schwester Karin um 13 und 14 Uhr zwei weitere spirituelle Kirchenführungen angeboten.