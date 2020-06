So startet das Bildungsforum zurück in den Alltag

Infolge der Corona-Pandemie befand sich das Bildungsforum Kloster Untermarchtal fast drei Monate im Pausen-Modus. Nun geht es dort aber mit dem Betrieb wieder los - unter Einhaltung der Verordnungen.

Unter Hochdruck haben die Mitarbeitenden und Schwestern in den vergangenen Wochen daran gearbeitet, ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu entwickeln und neue Regelungen und Abläufe einzuführen - egal, ob an der Rezeption, im Tagungsraum oder auf den Zimmern. Und auch im Speisesaal. Dort ist die Buffetform, in der Spezialitäten aus der Klosterküche mit Zutaten aus eigener Landwirtschaft und Metzgerei bisher angeboten wurden, nicht mehr erlaubt.

Neue Abläufe im Speisesaal

So können die Gäste von nun an aus zwei Gerichten auswählen und werden bedient. Insgesamt kann das Bildungsforum Kloster Untermarchtal trotz Abstandsregelungen bis zu drei Gruppen mit durchschnittlich 20 Personen, also 60 Gäste, aufnehmen.

Zu der Wiederaufnahme des Betriebs hat Schwester Marzella Krieg, Leiterin des Bildungsforum Kloster Untermarchtal, eher gemischte Gefühle. „Es ist eine große Verantwortung, Raum zu bieten, das ist schon ohne einen Virus so. Nun kommt etwas dazu, das uns völlig aus der Bahn geworfen hat und nun konsequent, nach einer anderen als bisher gekannten Vorgehensweise ruft“, erklärt sie. Dennoch freue sie sich auf die Begegnungen mit den Menschen vor Ort.

Veranstaltungen starten wieder

Auch die regelmäßigen Veranstaltungen, zu denen alle Menschen aus der Umgebung eingeladen sind, starten wieder. Dazu zählt unter anderem ein Meditationsabend unter dem Titel „Den Reichtum des Schweigens entdecken“ am Dienstag 16. Juni von 20 bis 21.30 Uhr. Dafür bitten die Schwestern darum, bequeme Hosenkleidung zu tragen sowie Wollsocken und ein Handtuch mitzubringen. Aufgrund der Corona-Verordnung ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 07393/302 50

Ein Friedensgebet findet beim Labyrinth im Freien am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr mit der Gruppe Dornbusch aus Rottenburg statt. Auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt, um Anmeldung per Telefon (07393/302 50) wird gebeten, als Sitzgelegenheit sollte jeder Teilnehmende eine Picknickdecke mitbringen. Das Thema des Friedensgebets greift die Thematik auf in der alle stehen: „Und plötzlich ist alles anders.“ Alle Pläne zunichte, die Idee verpufft, Geschriebenes Makulatur und Gewalttätigkeit groß wird, weil etwas nicht erreicht werden kann. Diese Zeit ist eine Herausforderung. Gerade in dieser Zeit laden die Schwestern ein zum Gebet mit meditativen und kreativen Elementen, rhythmischen Gesängen mit der Gruppe Dornbusch, Anstöße und Gedanken zu Bibeltexten, zu lebendigem Beten und zur Anbetung.