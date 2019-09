So positioniert sich die Kirche beim Thema Pflege

Der Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart hat am Samstag im Kloster Untermarchtal angesichts großer Versorgungsengpässe in der Pflege einstimmig eine Erklärung zur Zukunft der Pflegearbeit beschlossen. Hierin werden Ausgangslage und Herausforderungen beschrieben. Der Entwurf zielt ab auf die Notwendigkeit von Taten, insbesondere seitens der Kirche.

Der Diözesanrat wirbt in seinem Entwurf für die neue Vision einer sorgenden Gesellschaft inmitten einer Gesellschaft, in der die individuelle Leistungsfähigkeit und die Unabhängigkeit von anderen einen hohen Stellenwert haben. Bei einer früheren Sitzung im Jahr 2018 hatte ein Delegierter die Frage aufgeworfen, was denn sei, wenn Menschen Unterstützung benötigten und Pflege in Anspruch nehmen müssen, und insbesondere, welche Leistungen die Kirche zu erbringen in der Lage sei, in einer zunehmend kommerziellen Gesellschaft, in der die aufopferungsvoll pflegende Ordensschwester längst der Vergangenheit angehört. Mit der früher aktiven Ordensschwester sind auch christliche Werte in der Pflege sukzessive verdrängt worden.

Sorgende Gesellschaft

Mit der Ausarbeitung eines Textes war die Ordinariatsrätin Irme Stetter-Karp beauftragt worden. Sie stellte ihren in Zusammenarbeit mit Trägern kirchlicher Pflegeeinrichtungen entstandenen Entwurf vor und sprach über ein christlich-spirituelles Profil, politische Herausforderungen und eine sorgende Gesellschaft. In sechs Arbeitsgruppen wurden sodann Einzelfragen aufgearbeitet. Diese wurden im Plenum vorgetragen, aus dem Anregungen an den Rat herangetragen wurden, bestimmte Passagen noch deutlicher zu formulieren.

Besonders aufhorchen ließ der über 80-jährige Robert Antretter, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und einstiger Bundesvorsitzender der Lebenshilfe. Er forderte eine aktive Einflussnahme der Kirche ähnlich einer Greta Thunberg beim Auftrag, die Schöpfung zu retten, um christliche Werte in die Pflege einzubringen. „Die Politiker alleine schaffen keine dieser Aufgaben“, so Antretter. „Wenn wir nicht eine Greta finden, ist all das, was wir aufgeschrieben haben, in den Wind geschrien“, so Antretter weiter. Weitere Anregungen kamen zu neuen Lebensformen auf dem Land, die ambulante Pflege beinhalten. Auch wurde der Vorschlag geäußert, dass nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Pflegeversicherung finanzieren, sondern zudem Kapitaleinkünfte und Unternehmensgewinne herangezogen werden sollten. Das Gremium hat beschlossen, alle Anregungen vom geschäftsführenden Ausschuss in die Erklärung einarbeiten zu lassen und hat im Übrigen einstimmig dem Entwurf zugestimmt.

Homosexualtiät, außerehelicher Sex und Frauen als Priester

Abschließend sprach Stetter-Karp über die Anregung einer Weiterentwicklung der Lehre beim Vatikan bezüglich der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, Sex außerhalb der Ehe und Priesteramt für Frauen. Beim letzteren Thema wäre das Diakonamt für Frauen mit dem geltenden Kirchenrecht vereinbar, die Öffnung des Priesteramts für Frauen hingegen bedürfte lehramtlicher Änderungen.

Im anschließenden Pressegespräch sagte Irme Stetter-Karp: „Reden wäre leichter, es geht aber um die Taten. Noch sind wir als Kirche nicht gut präsent auf dem Markt. In der Pflege hilft uns keine Greta, da müssen wir ackern – ich komme von einem Bauernhof.“

Johannes Warmbrunn, gewählter Laienvorsitzender und Sprecher des Diözesanrats, stimmte jedoch Andretter zu und ergänzte: „Wir als Diözesanrat können nicht in die Pflege direkt investieren, das kirchliche Profil wird additiv eingebracht im Sinne der Wertschätzung der Pfleger und Pflegebedürftigen. Die Qualität in kirchlich geführten Einrichtungen ist sehr hoch. Pflege ist kein kircheninternes Thema, dennoch geht es um zentrale Glaubensfragen. Dabei haben wir als Kirche im Bereich der Pflege mehr Steuerungsmöglichkeiten als bei Umweltfragen.“ Stetter-Karp fasste die Initiative dahingehend zusammen, dass „die Menschen am Ende ihres Lebens etwas suchen, einen Dienstleister, der ihnen Halt gibt“.

Sie formulierte die Frage „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Gemeinsam hoben Stetter-Karp und Warmbrunn hervor, dass seit 2015 jährlich immerhin 3,3 Millionen Euro für die christliche Seelsorge in kirchlichen Einrichtungen ausgegeben werden. „Die Einrichtungen müssen uns einen Verwendungsnachweis erbringen, beispielsweise über Ausbildungsveranstaltungen zu Ethikfragen oder Seelsorge für Pflegekräfte“, so Warmbrunn.

Die Veranstaltung hat am Freitag mit einem Behindertenpastoral begonnen und endete am Samstagnachmittag mit Referaten zum Thema „Altern in Teilhabe, Freiheit und Würde“.