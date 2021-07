So bescheiden startete die Geschichte des SV Untermarchtal

Der älteste Ortsverein Untermarchtals feiert am Dienstag, 27. Juli, einen besonderen Geburstag: 75 Jahre alt wird an diesem Tag der Sportverein. Zu diesem Anlass haben die Verantwortlichen mit den Vorständen Harald Fischer und Christoph Lock wegen der vielen coronabedingten Unwägbarkeiten mehrere einzelne Veranstaltungen und Aktionen organisiert. Start ist am Dienstag mit der „Summer of '75“ -Benefiz-Aktion, bei der sportliche Menschen beim Joggen, Nordic Walking, Wandern oder Fahrradfahren Kilometer sammeln und damit den Ulmer Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm mit 30 Cent je Kilometer unterstützen können (wir berichteten/nähere Infos unter https://summer-of-75.jimdosite.com). Weitere Vereins-Aktionen sollen im Herbst folgen.

Eine kleine Geburtstagsfeier für alle Mitglieder gibt es am Dienstag, 27. Juli, ab 19 Uhr im Sportheim. In ungezwungener und geselliger Runde bei kostenloser Pizza und Getränken wird sicher auch die eine oder andere Erinnerung und Anekdote zur Vereinsgeschichte seit 1946 ausgetauscht. Diese stellen wir in einer zweiteiligen Folge etwas näher vor.

Unter der Aufsicht des Militärs

In der schweren Nachkriegszeit haben fünf junge Männer aus Untermarchtal den Mut und die Willenskraft zur Vereinsgründung aufgebracht. Im Gründungsprotokoll vom 27. Juli 1946 stehen folgende Namen: Hans Wiedmann, Bürgermeister, seine Französischkenntnisse waren von Vorteil, Hans Herzog, Landwirt, Josef Hagel, Landwirt, Karl Lock, Maurer, und Georg Stiehle. In den ersten Jahren stand der Verein unter strenger Überwachung der französischen Militärregierung. Somit war der SV Untermarchtal nachweislich einer der allerersten und von den Militärs zugelassenen Vereine in der Umgebung. 60 Anwesende erlebten die Vereinsgründung im Gasthaus „Linde“. Zusammenkünfte, Spiele, Training und Versammlungen bedurften der Genehmigung des Militärs.

Die Vereinsgründung war besonders ein Verdienst von Bürgermeister Hans Wiedmann. Er war die treibende Kraft. Bewusst war auch den damaligen Vereinsgründern das frühere Bestehen sportlich-gesellschaftlicher Zusammenschlüsse mit dem Radfahrer- und Theatervereinein ab 1919 bis Ende der 20-iger Jahre, eines nachfolgenden Schützenverein und der DJK (Deutsche Jugendkraft), die aber 1933 aufgelöst beziehungsweise verboten wurden.

Wie aus Werktags- Kickschuhe wurden

In den ersten Vereinsjahren wurde Bescheidenheit an allen Dingen groß geschrieben. An Sportgeräten waren verzeichnet: ein Fußball und ein Medizinball. Spielerkleidung wie Hosen und ein weißes Hemd musste man von zu Hause bringen. Schuhmacher Josef Ziegler funktionierte Werktagsschuhe in Kickschuhe um, und der damalige schwarze Brustring am Trikot war nichts anderes als ein angenähter, schwarzer, selbstgestrickter Damenstrumpf.

Der erste Vorkriegssportplatz bei den „Drei Friedenslinden“ Richtung Munderkingen wurde aufgegeben. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg stellte Zimmermeister und Bürgermeister Albert Großmann einen Teil seines „Zimmerplatzes“ im Gewann „Dornen“, der heutigen Sportanlage Richtung Gütelhofen, den Sportlern zur Verfügung. In der Pfarrchronik Untermarchtal beschrieb der damalige Dekan und Pfarrer, Felix Stiegele, diesen Platz als „Zimmer- und Sportplatz“.

Verantwortung für den Verein übernahm als 1. Vorsitzender der Abteilungsleiter Männer-Gymnastik, Bürgermeister Hans Wiedmann. Sein Stellvertreter wurde Anton Hirninger, Kassier und Abteilungsleiter „Ski und Wandern“, sowie Kassier Anton Wörz, Fußball-Abteilungsleiter Karl Lock, Spielführer Alois Ruf, die Leichtathletik und den Posten als Schriftführer übernahm Albert Großmann. 42 Männer und 12 Frauen und Mädchen traten dem Verein bei. Jugendleiter wurde Georg Stiehle. Der Mitgliedsbeitrag betrug für Personen bis 20 Jahre 40 Pfennig, über 20 Jahre 1,20 Reichsmark (RM). Der Vorsitzende zahlte 2,40 RM.

Das erste Pflichtspiel

In den Jahren 1946 und 1947 wurden Fußball-Freundschaftsspiele ausgetragen. Das erste Pflichtspiel in der Kreisklasse B wurde am Sonntag, 8. Februar 1948, in Obermarchtal ausgetragen. Mit 2:1 wurde gewonnen. Es spielten Franz Hilpert, Karl Lock, Georg Stiehle, Hans Herzog, Alois Ruf, Hans Aßfalg (er war erst wenige Wochen zuvor von der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt), Josef Fischer, Karl Fischer, Alfons Hilpert und Stefan Bierer. Hans Herzog und Karl Fischer erzielten die Tore.

Weitere Spiele wurden gegen Münsingen I, Ehingen III, Schwörzkirch I, Öpfingen I, Rottenacker I, Ersingen I, Oberdischingen I, Griesingen I, Rißtissen I, Munderkingen II, Unterstadion I und Zwiefalten I ausgetragen. Es heißt dann: Die Mehrzahl der Spiele wurde deutlich gewonnen.

Mit dem Lkw zu Auswärtsspielen

Sportlich erfolgreich war dann die I. Mannschaft im Kreispokal-Finale am 15. August 1948 in Munderkingen gegen Öpfingen I mit 4:2. Karl Fischer war gleich dreifacher Torschütze. Zu den weiter entfernteren Auswärtsspielen fuhr man mit dem Holzvergaser-LKW des Klosters Untermarchtal sowie mit Fahrzeugen der Firmen Kauffeld, Munderkingen, Konrad Buck, Obermarchtal, und Robert Bayer, Zwiefalten.

1949 stand man wieder im Kreispokalfinale gegen Rottenacker in Obermarchtal. 0:0 stand es am Schluss und den Losentscheid gewann Rottenacker.

Über den ganzen Sommer 1948 wurde an der Sportplatz-Vergrößerung gearbeitet. Mit Feldbahnloren wurden die Erdbewegungen ausgeführt. Am 5. Sptember 1948 schließlich konnte der Sportplatz eingeweiht und zusammen mit einem Spiel gegen den Nachbar VfL Munderkingen (Bezirksklasse) mit dem Spielergebnis von 2:2 gefeiert werden. Hans Aßfalg und Hermann Hilpert waren die Torschützen.