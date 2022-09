SHB feiert 100-jähriges Jubiläum des Kalkwerks

Ein markantes Baujubiläum konnte die Ortsgruppe des Schwäbischen Heimatbundes (SHB) am „Tag des offenen Denkmals“ feiern – nämlich das 100. Baujubiläumsjahr des Kalkwerks Untermarchtal. Dieses wurde im Jahr 1922 errichtet.

Jetzt wurde es zum Anlass der SHB-Ortsgruppen, dieses Jubiläum am Tag des offenen Denkmals in angemessener Form zu begehen. Der Einladung der Ortsgruppe mit ihrem 1. Vorsitzenden Wolfgang Kurz folgten viele Besucher, welche die Gesamtanlage mit deren Funktionsweise besichtigten. Bei seiner Begrüßung der Gäste konnte Kurz den Vertreter des Schwäbischen Heimatbundes mit Sitz in Stuttgart, Herrn Fritz-Eberhard Griesinger, selbst ehemals 1. Vorsitzender des SHB, empfangen. Willkommener Gast war auch Frau Elisabeth Minst-Bailer vom Schotterwerk Kirchen mit ihrer Familie. Frau Minst-Bailers Großvater Josef Bailer ist vor 100 Jahren Mitbegründer des Kalkwerks gewesen. Ein weiterer Willkomensgruß galt dem Herrn Spiritual Udo Hermann vom Kloster Untermarchtal sowie Herrn Klaus Eggert als Medienbearbeiter für das Kalkofen Museum.

Seinen Ortsgruppenmitgliedern sprach Kurz Dank und Anerkennung für deren Arbeit am Jubiläumstag und den vielen Arbeitseinsätzen am Museum über das ganze Jahr, aus. Außerdem zeigte Mitglied Hubert Schneider das Trocken- und Nasslöschen des gebrannten Kalkes.

Einen Genuss zum Anhören vermittelte Frau Simone Schulz von der Ortsgruppe: Sie las aus ihrem neuesten Buch mit dem Titel „Bildschnitzers Lieb und Leidenschaft“. Aus dem Buchinhalt, dessen Textbeschreibung mit den erwähnten Personen und Zeitumständen aus dem frühen Barockzeitalter stammt, wurden Künstler, Handwerker und der Adel genau beobachtet und beschrieben. Lokale Begebenheiten, ja sogar die Arbeit in Steinbrüchen zur Kalkherstellung und dessen Verwendung für barocke Kunst, ließen Frau Schulz mit ihren Zuhörern in die damalige Welt von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Lebensweisen eintauchen. Das Buch kann im Buchhandel erworben werden.

Den kurzweiligen Jubiläumsnachmittag „versüßten“ beim Aufenthalt in milder Spätsommersonne die Ortsgruppenmitglieder mit Kaffee und Kuchen und diversen Getränken. Beim Abschluss und Dank für das Kommen zum Festle wies Vorsitzender Kurz noch auf die personelle Problematik beim Betrieb des Kalkofen Museum hin. „Wer an der Existenz dieses doch einmaligen Technikmuseums interessiert sei, darf sich jetzt gleich für die Mitarbeit bei der Ortsgruppe bei mir melden“, bemerkte der Vorsitzende unmissverständlich, ehe der harmonische Festnachmittag seinen Ausklang nahm.