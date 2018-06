Radler und Fahrräder werden gesegnet

Das Wetter hat in diesem Jahr bei der Rad- und Radfahrersegnung nicht mitgespielt, die im Anschluss an den feierlichen Sonntagsgottesdienst in der St. Vinzenzklosterkirche stattfand. Auch die geplante Radausfahrt mit den Radlern und den gesegneten Fahrrädern fiel der Witterung zum Opfer. Dennoch waren einige Radler aus der Umgebung gekommen und feierten den Gottesdienst mit Superior Edgar Briemle und Mitzelebrant, Pfarrer Gerhard Spelz aus Bernkastel.

Vom Wetter lasse er sich den Segnungsgottesdienst aber nicht vermiesen, betonte Superior Briemle gegenüber den Anwesenden. Wesentlich bedeutsam sei auch, dass auch die nicht anwesenden Radler mit in die Segnung der Räder und Radfahrer eingeschlossen würden.

Rücksichtnahme und Fairness sei im Straßenverkehr unter Radfahrern wichtig. Im Segnungsgebet war auch eine Heiligen-Litanei mit dem Hinweis auf die Schutzengel mit inbegriffen. Gesegnete Christophorus-Plaketten konnten erworben werden, womit der Glauben an den Schutz der Segnung gefestigt werden könne. (hi)