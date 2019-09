Puppenbühne Rimi reißt Besucher in Untermarchtal mit

Ein gelungener Einfall war der Auftritt der Puppenbühne Rimi während des Feuerwehrfests in Untermarchtal. Weil die Aufführungen im alten Rathaussitzungssaal neben dem Festbetrieb nicht störten, hätte es den Untermarchtalern und den angereisten Gästen gut zu Gesicht gestanden, wenn ein paar mehr dieses lustige Spektakel der Handpuppen- und des Figurentheater gesehen und dazu Beifall gespendet hätten.

Gleich 13 Programmpunkte mit vor allem farbenfrohen Einzelstücken in verschiedenen Musik- und Stilrichtungen liefen vor großen Augen der Kinder aber auch einigen Erwachsenen über die Bühne. Es muss eine Kunst sein oder besser gesagt der steten Übung, mit Hand-, Stock- und Stabpuppen umgehen zu können.

Punktgenau kamen die Einsätze der Musik, Texte und Effekte von den Spielern auf der Puppenbühne. Dann die Kleidung und Maskenbildnisse der Gesichter. Und was für eine Prominenz an Künstlern auf der Bühne: Die Comedian Harmonists mit dem Song „Ein Freund, ein Freund“. Oder Joe Cocker mit seinem Chor „With a little help from my friends“. Überragend auch der Auftritt von Weltstar Luciano Pavarotti. Er sang aus der Oper Rigoletto „La donna e mobile“. Und auch Hildegard Knef überzeugte das Publikum mit „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Nach der Pause kamen Musiktitel wie „La Mer“, „Ti Amo“ von Sara und Ricci Ikea, „Black and White“ von Karliseppel und Annemarie, „Diamonds are girl’s best friend“ von Marylin, „Una Festa“ von Adriano Celenctano sowie die „Caprifischer“ mit Rudi Schurike und Singers mit den Puppenbühne-Darsteller und ihrer Musik zur vollen Geltung.