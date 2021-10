Mit diesen drei Schritten bekommt man mehr Gelassenheit im Alltag

Beim 76. Männertag im Bildungshaus Untermarchtal stand das Thema „Nimm’s leicht, Schritte zu mehr Gelassenheit“ im Mittelpunkt. In seinem Vortrag zeigte Andreas Rieck am Samstag auch praktisch, wie Menschen gelassener werden können. In Workshops wurden die Kenntnisse vertieft. Ein Gitarrenkonzert leitete am Abend über zu Begegnungen und Gesprächen unter Männern.

Am Sonntag wurden die Workshops zu Ende geführt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Vinzenzkirche, bei der die 13 Königinnen und Könige von Ralf Knoblauch königliche Würde und Gelassenheit ausgestrahlt haben, traten die 90 teilnehmenden Männer gelassen die Heimreise an.

Mehr Gelassenheit im Herzen

Nimm’s leicht, das sagt sich so leicht. Bei genauer Betrachtung ist es auch leicht. Man muss nur wissen, wie man es schafft, nicht auf Krawall gebürstet zu sein, sondern die Gelassenheit ins Herz einziehen zu lassen. So sieht es Andreas Rieck aus Wendlingen, der 2018 das Buch „Nimm’s leicht, Königswege zur Gelassenheit“ im Verlag „Katholisches Bibelwerk“ herausgebracht hat. Dieses Buch hat Christian Kindler und Tilmann Kugler, Referenten für Männerarbeit, dazu bewogen, Andreas Rieck zum 76. jährlichen Männertag nach Untermarchtal zum Impulsvortrag einzuladen.

Andreas Rieck (rechts) gibt den Teilnehmern praktische Tipps. (Foto: Hog)

Andreas Rieck, der seit 2014 als Bildungsreferent zur Resilienzförderung für Mitarbeiter des Marienhospitals in Stuttgart tätig ist, bezog die auf 90 angemeldete Männer beschränkte Zuhörerschaft aktiv in sein Referat ein. Er sah in den vorgeschriebenen Abständen für die Menschen die Chance, näher bei sich selbst zu sein. Und um gesund, zufrieden und gelassen zu sein, empfahl er Martin Luther, den er mit den Worten zitierte: „Ich bete jeden Tag eine Stunde, außer wenn ich viel zu tun habe, dann bete ich zwei Stunden.“

Erfahrung bei Ärzten

Die von ihm selbst entwickelte Methodik, um im Alltag gelassen zu sein, wirkt bei Ärzten des Marienhospitals. „Ein Teil der Ärzte geht mit, ein Teil sagt, das Problem kommt von außen auf mich zu, und jetzt soll ich mich auch noch ändern. Bei letzteren bleibt der Leidensdruck“, sagt Andreas Rieck. Und er verdeutlicht: „Je mehr ich gelassen sein will, desto weniger bin ich es.“

Es bedarf also einer grundsätzlichen Ausrichtung, um Erfolg zu haben. Dazu brachte er das Grundbeispiel, in dem der A den B ärgert. Für A besteht das Leben aus Kampf, da dies scheinbar das Selbstwertgefühl erhöht. B, der sich unterlegen fühlt, hat zwei Möglichkeiten. Entweder zieht er sich zurück oder er rächt sich.

Drei Schritte auf dem Weg zu mehr Gelassenheit

Die drei Schritte zur Gelassenheit fasste Rieck so zusammen: Beim Blick ins Leben erfasse ich, was mich belastet. Beim Blick nach innen frage ich mich, was die Situation bei mir auslöst, und beim Blick nach vorne frage ich mich, was ist jetzt dran. Dabei müsse immer unterschieden werden in „Deins“ und „Meins“ sowie „das Leben“. Wer verstehe, was das Leben oder „Deins“ ist, kümmert sich hiernach nur noch um „Meins“, also was er beeinflussen kann. Von der Erkenntnis „es ist, wie es ist“ ist nach Ansicht des Referenten der Weg zum „es ist gut so, wie es ist“ nicht mehr weit. Die hieraus resultierende Erleichterung führe zu Gelassenheit, Freude, Glück und Energie.

Wie man lernt, Nein zu sagen, machte Andreas Rieck am Beispiel zweier Arbeitskollegen deutlich. A bittet B, eine seiner Aufgaben zu übernehmen. Das kann B tun, aber immer, wenn es ihm zu viel ist, müsse er folgendes sagen: „Das mache ich gerne für Dich, aber nicht heute, schau, wie voll mein Schreibtisch ist.“ Allgemein formuliert: Wenn ich fühle, etwas sollte anders sein, dann muss ich Stopp sagen.

Aktive Übungen

Dies hat Andreas Rieck aktiv mit den Zuhörern geübt: „Stopp sagen, tief einatmen, Energie bilden und Power geben, sprich abwehren. „Wenn Energie da ist und ich diese Wut in mich reinfresse, bekomme ich mit der Zeit ein Magengeschwür“, begründete der Referent diese Vorgehensweise. Zur Abgrenzung „Meins“ und „Deins“ rief er das Beispiel von Chef und Mitarbeiter auf, in dem der Chef nie Anerkennung zeigt. „Wenn ich um Anerkennung kämpfe, kämpfe ich am falschen Platz. Verstehe ich, dass das Aussprechen von Anerkennung in den Bereich des Chefs gehört, werde ich gelassener“, so Andreas Rieck.

Nebenbei bewies Andreas Rieck einen hohen Unterhaltungswert, indem er das in der Psychologie bekannte „Boris Becker Syndrom“ erklärte: „Man tauscht die Frau, hat aber die gleichen Probleme“. Auch das Rentnerehepaar wurde bemüht, wo die Frau nach spätestens 15 Minuten dem Mann im Hobbyraum zuruft: „Schatz, komm doch mal“. Hier solle der Mann, der das nicht ändern kann, eine Strichliste machen: „Immer wenn sie ruft, habe ich es gewusst und gewonnen. Ruft sie nicht, hat sie gewonnen, ich aber auch, weil ich meine Ruhe habe.“