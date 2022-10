Parforcebläser und Organistin gestalten Hubertusmesse in Untermarchtal

Aus der Zeit der Romantik stammt der Brauch, um den Namenstag des heiligen Hubertus, Schutzpatron der Jäger, mit Jagdhörnern eine Messe mitzugestalten. In der Klosterkirche St. Vinzenz in Untermarchtal wird am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr eine Hubertusmesse gefeiert. Mit dem Klang ihrer Hörner bitten die Jäger um Gottes Hilfe und Schutz. Den Part der Jagdhörner übernehmen die Biberacher Parfocebläser unter der Leitung von Gerd Romer. An der Orgel spielt Gertrud Majer. Zelebrant ist Spiritual Udo Hermann.

Zur Aufführung in der Vinzenz-Kirche kommt „La Messe de Saint Hubert“ von Jules Cantin, die in der Zeit vor rund hundert Jahren entstanden ist. Eindrucksvoll entstehen zum Beispiel glockenartige Klänge, die den großen Kirchenglocken in ihrer Wirkung kaum nachstehen, heißt es in einer Ankündigung. Es erklingen harmonisch getragene Stücke wie „Gebet der Jäger“ und temperamentvolle Parforcejagden nachempfundene Werke wie zum Abschluss „Marche de Sortie de la Messe“. Die Akustik der Vinzenzkirche und die Orgel mit ihrer Registrierung und ihrem französischen Klang sind dabei für das Konzert herausragend geeignet.