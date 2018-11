Nachfolger für Untermarchtaler Superior gefunden

Udo Hermann, bisher Pfarrvikar der Kirchengemeinde St. Lukas in Reutlingen, wird künftig als Spiritual im Kloster Untermarchtal tätig sein. Spirituale sind vor allem zur geistlichen Begleitung in Ordensgemeinschaften und Priesterseminaren tätig. Er übernimmt damit die Nachfolge des bisherige Superiors Edgar Briemle, der sich im April nach 16 Jahren von den Klosterschwestern verabschiedet, um Gemeindepfarrer im Allgäu zu werden.

Hermann wird seine neue Aufgabe voraussichtlich ab März übernehmen. Weihbischof Thomas Maria Renz wird ihn dann offiziell in sein Amt einführen. Udo Hermann wird die geistliche Begleitung der Schwestern übernehmen.

Udo Hermann ist 46 Jahre alt und in Ulm geboren. Er wurde im Jahr 2000 in Neresheim zum Priester geweiht. Seine Vikarszeit hat er in Ulm in der Gemeinde St. Maria verbracht. Von 2004 bis 2009 war er Krankenhauspfarrerer im Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg. Von 2009 bis 2011 war er Pfarrvikar in Ulm-Wiblingen, Donaustetten, Gögglingen und Ulm Tannenplatz. Seit November 2011 ist er Pfarrvikar in Reutlingen Heilig Geist und Reutlingen-Betzingen.