Mordere Bestattungsformen für den Friedhof

Die Gemeinde Untermarchtal will auf dem örtlichen Friedhof künftig auch moderne Bestattungsformen ermöglichen. In Vorbereitung für ein entsprechendes Konzept und die nötige Änderung der Friedhofssatzung hat sich der Gemeinderat am Dienstagabend auf dem Friedhof getroffen. Auch Anton Baur, Seniorchef des gleichnamigen Bestattungsunternehmens, war bei dem Vor-Ort-Termin dabei.

Auch in kleinen katholischen Gemeinden wie Untermarchtal sind große Familiengräber nicht mehr gefragt, weiß Bestatter Anton Baur. Die Nachfrage nach Urnen oder Doppeltiefgräbern steigt. „Bisher gibt es dafür noch keine Anfragen, aber wir wollen auch anonyme oder halbanonyme Bestattungen ermöglichen, wenn sie gewünscht werden“, sagte Bürgermeister Bernhard Ritzler. Deswegen könnten künftig auf der Fläche links neben dem Friedhofseingang neben den üblichen Urnenreihengräbern auch anonyme und halbanonyme Urnengräber angelegt werden.

In aufgelockerter Form könnten die neuen Urnengräber angeordnet werden, wie diese gestaltet werden könnten, hat sich der Gemeinderat vorab auf dem Friedhof in Munderkingen angeschaut. „Wichtig ist uns, dass nachher beim Mähen nicht über die Platten gefahren wird“, betonte der Bürgermeister. Die Gemeinde will auf die neuen Bestattungsformen vorbereitet sein. „Auch wenn vielleicht keine Anfrage kommt“, so Bernhard Ritzler. Deshalb sei es wichtig, dass das Vorhaben mit überschaubaren Kosten zu realisieren sei. „Unsere Gemeinde ist einfach zu klein, um für solche Grabformen eigene, kostspielige Felder anzulegen“, so der Bürgermeister. Dennoch sei es wichtig, dass die Gemeinden sich darauf vorbereiten, sonst müssen Interessenten eventuell nach Ulm oder in den Friedwald nach Münsingen ausweichen, erklärt Anton Baur. „Die Menschen sollten doch aber zuhause bestattet werden können, wie sie es sich wünschen.“

Die Pflege dieses Urnengrabfeldes könnte an einen Gärtner vergeben werden, mit dem dann eigene Pflegeverträge geschlossen würden. „Ich glaube, es wir immer wichtiger, Lösungen für die Pflege der Gräber zu finden, weil sich nicht in jedem Fall die Angehörigen darum kümmern können“, so Ritzler.

Thema beim Ortstermin ist auch das neue Erdgrabfeld gewesen. In zwei Reihen können dort die Erdgräber und sogenannte Doppeltiefgräber angelegt werden. Drei Erdgräber sind bereits belegt. Kürzlich sei dann die erste Anfrage für ein Doppeltiefgrab, in dem zwei Särge übereinander bestattet werden können, gekommen. „Wir haben uns entschieden, dieses in der zweiten Reihe anzulegen und nicht die erste fortzuführen, sonst bekommen wir Schwierigkeiten mit den Liegezeiten“, so Bürgermeister Ritzler. Auch bei den Erdgräber soll die Möglichkeit eröffnet werden, diese als sogenanntes Rasengrab ohne Blumenschmuck mit Rasen anzulegen. „Diesen könnte dann gegebenenfalls auch die Gemeinde pflegen“, so Ritzler. Als nächstes solle nun eine Skizze angefertigt werden, wie die neuen Bestattungsformen in den Friedhof integriert werden können. „Dann berät der Gemeinderat über die Änderung der Friedhofssatzung“, so der Bürgermeister. Bestatter Anton Baur betonte, wie wichtig ihm der Ortstermin sei, weil er und seine Mitarbeiter letztlich mit den Begebenheiten zurecht kommen müssen. „Da ist es gut, wenn man vor Änderungen miteinander spricht.“