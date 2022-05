Mit Sternwallfahrt: Kloster lädt wieder zum Jugendtag ein

Das Kloster Untermarchtal bereitet sich auf die Sternwallfahrt und den Jugendtag 2022 vor. Unter dem Motto „Was lässt Dich leben?“ gibt es wahlweise am 11. oder 12. Juni gemeinsame Veranstaltungen und Workshops. Wann die einzelnen Gruppen zur ebenfalls wieder geplanten Sternwallfahrt aufbrechen, bleibt ihnen überlassen. Übernachtungen in Untermarchtal soll es in diesem Jahr aber noch keine geben.

Alles auf dem Schirm

Das Innenteam um Schwester Marzella Krieg, Schwester Marlies Göhr und Schwester Veronika Hinderhofer hat alles auf dem Schirm, was die Vorbereitung und Organisation der Sternwallfahrt und des Jugendtags angeht. Seit November planen sie, im Januar fanden erste Digitaltreffen statt, im März waren die Details des Jugendtags eingetütet. „Was lässt Dich leben?“ ist das diesjährige Thema.

Nachdem 2020 nur ein digitaler Jugendtag stattgefunden hat, und 2021 die Gruppen bei sich vor Ort mit den Materialien aus Untermarchtal etwas organisieren konnten, passt das aktuelle Motto auf die Situation der Menschen in den heutigen Tagen.

Schwester Veronika (links) und Schwester Marlies mit dem Jugendtagplakat. (Foto: hog)

Das findet Schwester Veronika, die sagt: „In den letzten Jahren war alles eingeschränkt. Es gab die elementaren Dinge wie Essen und Trinken, aber es gab nur wenig Aktivitäten in dem Bereich der sozialen Beziehungen. Jetzt brauchen wir Lebensenergie.“ Schwester Marlies stellt heraus, „das Motto ist zukunftsweisend, denn wir sollten nicht in der Vergangenheit verharren, sondern wir brauchen Kraft fürs Leben, und dafür steht das neue Motto. Dabei wollen wir schlechtes nicht gutreden, sondern schweres erkennen, aber gestärkt in die reale Zukunft blicken“.

Glaube an Lebensenergie

Was der Glaube an Lebensenergie bringt, lässt sich bei verschiedenen Stationen des Jugendtags 2022 erfahren. Gruppen und Einzelteilnehmer werden an den beiden angebotenen Tagen zwischen 9 und 10 Uhr in Untermarchtal vor dem Bildungsforum erwartet. Um 10 Uhr steigt im Zelt der Auftakt mit dem „ÖChor“ aus Mössingen, gefolgt von rund zwei Dutzend unterschiedlichen Workshops.

Dabei wird auch Weihbischof Karrer zu Glaubens- und Lebensfragen Stellung nehmen. Einer der Workshops handelt vom Thema, „stell Dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin“. Dabei wird erörtert, wie Frieden und Versöhnung funktionieren, um nicht im Krieg zu verharren. Ein zweiter Bereich bietet Workshops zu Gebet und Meditation an, wobei auch Gespräche mit Schwestern und einem Diakon möglich sind. Der dritte Bereich hat kreative Themen wie Basteln und Upcycling zum Inhalt, und Patrick Gläser spielt Pop, Rock und Filmmusik auf der Orgel.

Workshops in der Scheune

Um 13 Uhr findet das Mittagessen statt, um 15 Uhr gestaltet Weihbischof Matthäus Karrer im Zelt die Eucharistiefeier. Einbezogen in die vielfältigen Aktivitäten sind auch die Scheune und für die Workshops die Räumlichkeiten des Bildungsforums. „Wir haben bereits erste Anmeldungen, wie aus Schwäbisch Hall“, freut sich Schwester Veronika, die konkretisiert, „die Gruppen sind meist Ministrantengruppen, Firmlinge oder KjB-Gruppen (katholische Jugendbewegung)“. Zum Wohlfühlen wird es ein Tansania Café geben, in dem auch Tansania Kaffee angeboten wird. Hier kann man über das afrikanische Land mehr erfahren sowie über Missionare auf Zeit.

Anmeldung bis 4. Juni

Jugendliche ab 15 Jahren können sich bis 4. Juni für einen der beiden Tage des Jugendtags auf www.jugendtag.de anmelden. In den Wochen vor dem Jugendtag gibt es verschiedene Posts und Beiträge zur Einstimmung auf Sternwallfahrt und Jugendtag auf dem Instagram-Kanal „Jugendtaguntermarchtal“.

Dabei werden Impulse zu Stockbrot und Lagerfeuer, Lieder und Gebete weitergereicht sowie etwas zum Nachdenken, persönliches und für die Gruppe. Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl und Schwester Marlies hofft, dass mit dem niederschwelligen Angebot von nur einem Tag möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene jegliche Vorbehalte ablegen, und vertrauensvoll nach Untermarchtal kommen.