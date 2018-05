Mehr als 900 Anmeldungen für den Jugendtag

Mehr als 1000 Jugendliche werden am Wochenende im Kloster Untermarchtal beim diesjährigen Jugendtag erwartet. Die Vorbereitungen für das Großereignis laufen aktuell bei allen Beteiligten auf Hochtouren.

Am Mittwoch ist bereits das große Zelt auf der Jugendtagswiese aufgestellt worden, ebenso das Übernachtungszelt am Sportheim. „Wir brauchen das Zelt, um allen Gästen einen Schlafplatz anbieten zu können“, erklärt Schwester Ruth vom Organisationsteam. Mehr als 900 Anmeldungen seien inzwischen eingegangen, das seien mehr als im vergangenen Jahr, so die Vinzentinerin. Am Samstagmittag erwarten die Schwestern die ersten Wallfahrtsgruppen im Kloster, einige von diesen sind schon seit Tagen unterwegs. +

Bis sie in Untermarchtal ankommen, ist noch einiges vorzubereiten. „Viele Kleinigkeiten stehen noch an“, so Schwester Ruth, die am Donnerstag mit weiteren Schwestern die Räume für die Interessenkreise vorbereitet hat. Materialien mussten bereit gelegt und Stühle und Tische aufgestellt werden. „Wenn die Wallfahrer da sind, gehe ich auf die Suche nach Fahnen- und Kollektenträgern.

Ab 15.30 Uhr steigt am Samstag das Tansania-Café und nach dem meditativen Wortgottesdienst um 20 Uhr steigt das Hip-Hop-Konzert mit „Fil_da_elephant“. Die Interessenkreise finden am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr statt. Ab 11 Uhr gibt es die Espresso-Church beim Festzelt. Die Eucharistiefeier mit Weihbischof Matthäus Karrer beginnt um 14 Uhr.