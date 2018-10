Literatursommer geht mit Podiumsdiskussion zu Ende

Mit der offiziellen Vorstellung der Holzskulptur „Wasserhüterin“ der Künstlerin Theresia Moosherr und einer anschließenden Podiumsdiskussion ist der Literatursommer unter dem Titel „Weiberaufstand“ im Bildungshaus des Klosters Untermarchtal am Mittwochabend zu Ende gegangen. Gleichzeitig wurde auch die Finissage zur gleichnamigen Ausstellung der in Bad Schussenried lebenden Künstlerin gefeiert.

Schön angeleuchtet hat sich die Wasserhüterin, die Theresia Moosherr in wochenlanger Arbeit aus einem Eschenstamm gesägt hat, am Mittwochabend an der Donau unterhalb des Klosters Untermarchtal präsentiert. Aus verschiedenen Blickwinkeln sind auf dem Stamm gleich mehrere Frauensilhouetten zu erkennen. Sie fungieren hier am Donauufer, wie Theresia Moosherrs etwa 40 anderen Wasserhüterinnen an verschiedenen Flüssen in Baden-Württemberg, als Wächertinnen des Wassers. Sie sollen zum nachhaltigen Umgang mit Wasser ermahnen. „Schließlich ist Wasser ein Grundrecht und soll allen zur Verfügung stehen“, sagt Theresia Moosherr.

Das Hauptthema ihrer Arbeiten, zu denen neben den Holzfiguren auch Malereien gehören, ist biblische Prophetin Mirijam. In ihrem Zeichen stand auch die anschließende Podiumsdiskussion im Bildungsforum, bei der neben Künstlerin Theresia Moosherr, Annette Sauer, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi, zuständig für Gleichstellungspolitik, Diana Bayer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ulm und Schwester Anna-Luisa Kotz, Leiterin der Missionsprokura, über die Themen Solidarität und Netzwerke unter Frauen sprachen. Die Gesprächsrunde wurde von Schwester Marzella Krieg, Leiterin des Bildungsforums, geleitet.

Im kommenden Jahr könne in Deutschland „100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert werden“, erinnerte Diana Bayer. Seither könnten Frauen anders an der Gesellschaft teilhaben und diese mitgestalten. Deshalb rief sie Frauen auch dazu auf, sich stärker politisch einzubringen. So könnte in den Gremien ein besseres Gleichgewicht hergestellt werden. „Es ist wichtig aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Problem zu schauen“, so die Ulmer Gleichstellungsbeauftragte.

Es müsse erreicht werden, dass Frauen nach der Familienphase wieder in ihre Berufe zurück könnten. „Wir verlieren so viele Ressourcen, wenn Frauen nicht in ihren erlernten Beruf zurückkehren können“, betonte Annette Saur. Um Gleichberechtigung zu erreichen, müsse aber auch Väter ermöglicht werden, längere Zeit bei der Familie zu Hause zu bleiben. „Der Wunsch bei den jungen Männern nach einer Familienphase nimmt ständig zu“, erklärt die Verdi-Vertreterin.

Schwester Anna-Luisa Kotz berichtete von der Missionsarbeit in Tansania und Äthiopien, die sich in den vergangenen Jahrzehnten so stark auf die Frauen konzentriert habe, dass die Männer zurückgefallen sind. „Hier muss sich etwas ändern, um keine neuen Probleme heraufzubeschwören“, so die Ordensfrau.