Landtagsabgeordneter Manuel Hagel setzt sich für Burundi ein

Unternehmer aus dem Kreis haben sich auf Einladung von dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel mit Erzbischof Simon aus Burundi im Kloster Untermarchtal zum Dinner getroffen. Dabei ging es um eine Erhöhung der Mittel für die Entwicklungsarbeit im Partnerland Baden-Württembergs.

Als sich die Delegation um den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg Manuel Hagel im Sommer dieses Jahres auf den Heimweg von ihrem Besuch des kleinen Landes Burundi in Ostafrika machte, hatte sie zahlreiche tiefgreifende und bewegende Eindrücke im Gepäck, heißt es in der Pressemitteilung. Auf dieser Reise im Sommer hatte der Abgeordnete des Alb-Donau-Kreises den emeritierten Erzbischof Simon Ntamwana aus Gitega, der Hauptstadt Burundis, nach Baden-Württemberg eingeladen.

Der emeritierte Bischof engagiert sich seit vielen Jahren in seinem Heimatland vielfältig in sozialen Projekten, vor allem im Bereich der Bildung, der Betreuung von Kindern mit Behinderungen und der Ernährungssicherheit. Diese Vorhaben konnte die Delegation im August selbst besichtigen. Hagel schilderte nochmals die eindrücklichen Erfahrungen, die er und seine Fraktionskolleginnen und -kollegen in Burundi machen konnten: „Zu sehen, unter welchen Bedingungen die Menschen vor Ort leben – vor allem Waisen und Kinder mit Handicap sowie Frauen, die alleine kaum eine Chance auf ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben haben – da kann man nicht anders, als sich für diese Menschen einzusetzen. Wir wollen hier bei uns im Land ein Bewusstsein für die Menschen in Burundi schaffen und vor Ort ganz konkret helfen. Unseren Fokus legen wir auf Projekte in den Bereichen der Bildung, der Gesundheitsversorgung und der Ernährungssicherheit. So können sich die Burundier eine eigene Lebensperspektive in ihrer Heimat aufbauen.“

Im Rahmen des Engagements für Burundi fand im Untermarchtaler Kloster ein Dinner statt, bei dem neben Erzbischof Simon auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region dabei waren. „Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 bauen wir den Schwerpunkt im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit nochmal aus. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage sind Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung ärmerer Regionen wichtiger denn je. Für uns ist die Wahrnehmung unserer christlichen und humanitären Verantwortung für unser Partnerland Burundi ein wichtiges Element der Landespolitik. In einer Kraftanstrengung ist es uns gelungen, den Etat in diesem Bereich gegenüber dem Landeshaushalt 2022 zu erhöhen“, so Hagel.

Damit stehen für die Entwicklungszusammenarbeit in den kommenden beiden Jahren rund sieben Millionen Euro zur Verfügung. Das ist beinahe eine Vervierfachung des Etats im Vergleich zu 2016. Mit einem klaren Fokus auf die Auslandsarbeit soll vor allem die Landespartnerschaft mit Burundi vertieft werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel sei es, die Partnerschaft zwischen Burundi und Baden-Württemberg wieder offiziell aufleben zu lassen, weitere potentielle Partner zu aktivieren, den Einsatz für die Friedensbildung zu intensivieren und die Möglichkeiten eines Austausches zwischen Jugendlichen aus Baden-Württemberg und Burundi in den Blick zu nehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei sei auch die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) ein starker Akteur.