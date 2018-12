Landjugend bestätigt Vorstandsteam

Die Landjugend Untermarchtal hat in ihrem Jugendraum ihre Hauptversammlung abgehalten. Danach haben die Jugendlichen ihre Vereinsweihnacht mit einem Essen gefeiert.

In ihrem Bericht blickten der Vorsitzende Joachim Maurer und die Schriftführerin Melanie Walter unterhaltsam auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Vier Neuzugänge sind zu verzeichnen. Die Jugend war bei Festivitäten und Termine dabei und belebte so die Dorfgemeinschaft. Auf dem Jahresprogramm standen das Christbaumaufstellen mit Pizzabacken, das Sammeln der alten Christbäume, der Fackelaufbau, das Maibaumstellen mit einer Dorfhockete, das gemeinsame Zeltlager, der Ausflug an den Bodensee, die zweite Palettenparty, ein Besuch des Cannstatter Wasen, eine Halloweenparty sowie Kinobesuche und gemeinsame sportliche Betätigungen in der Halle.

Besonders die Palettenparty im Oktober sei sehr erfolgreich gewesen. Dies war dann auch dem Bericht von Kassier Christoph Hirschle zu entnehmen. Mehr als 800 Gäste kamen zum Feiern. Auch zwei Spenden der Donau-Iller Bank an die Landjugend trug zum guten Jahresergebnis bei. So konnte der Kassier mit einem satten Plus das Jahr abschließen. Die Kassenprüfer Heiko Gehlhoff und Patrick Heidenreich bescheinigten anstandslose Kassenführung.

Bürgermeister Bernhard Ritzler ging in seinem Grußwort auch auf das Thema Fackel ein. Der Naturschutz verbietet die Veranstaltung am angestammten Platz. Um Brauchtum und Naturschutz vereinbaren zu können, ist die Gemeinde nun auf der Suche nach einem Ausweichplatz in der Nähe des bisherigen Platzes, so der Bürgermeister. Es scheint dabei eine Lösung möglich zu sein und da hofft die Landjugend auf einen baldigen Kompromiss.

Im kommenden Jahr soll das Dach des alten Schulgebäudes renoviert werden und hier ist auch der Landjugendraum untergebracht, der bei dieser Gelegenheit ebenfalls hergerichtet und umgestaltet werden soll. Die Jugend ist bereit, mit ihren Fachkräften auch Eigenleistung zu erbringen, was der Bürgermeister mit Dank an die Jugend festhielt.

Turnusgemäß standen die Wahlen des Vorstandsteams an. Die beiden Vorsitzenden Joachim Maurer und Niklas Beller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Deren Stellvertreter sind jetzt Katrin Maurer und neu dabei David Scherenbacher für den ausgeschiedenen Christian Schaupp. Schriftführerin bleibt Melanie Walter ebenso Kassier Christoph Hirschle. Kassenprüfer sind weiterhin Heiko Gehlhoff und Patrick Heidenreich.

Beisitzer sind Bianca Falch, Dominik Sentleben, Felix Ziegler und neu Alex Wilhelm für David Scherenbacher, der jetzt in den Vorstand aufgerückt ist. Bürgermeister Ritzler lobte die Arbeit der gesamten Landjugend im Sinne einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Der Vorsitzende Joachim Maurer bedankte sich beim ausscheidenden Christian Schaupp für seine Jahre lange Arbeit und begrüßte dann seine weitere Bereitschaft, im Verein mitzuarbeiten. Zum Schluss galt noch weiterer Dank an die Gemeinde mit Bürgermeister Ritzler für vielfältige Unterstützungen.