40 Jahre ist die Orgel in der Untermarchtaler Vinzenzkirche jetzt alt, und aus diesem Anlass findet heuer eine Konzertreihe statt. Die zweite Musikveranstaltung dazu gab es am Sonntagabend unter dem Titel „Lasset die Posaune erschallen“. Orgelspieler Siegfried Gmeiner, der seit vielen Jahren als ökumenischer Organist in und um Ulm tätig ist, trat zusammen mit Tobias Rägle, Bassposaunist des Philharmonischen Orchesters Ulm, auf. Doch bestimmte die Orgel den Hauptanteil des Konzerts. Der Posaunist kam einige Male zum Einsatz.

Über 41 Register und drei Manuale verfügt die Orgel, die von Winfried Albiez erbaut wurde und eine der größten Orgeln im Landkreis darstellt, wie zur Begrüßung betont wurde. Gemeiner bewies gleich zu Beginn, dass die Orgel auch Posaunentöne imitieren kann, und dadurch wohl zurecht den Namen Königin der Instrumente trägt.

Mit der Osterfanfare von Malcolm Archer wurde das Konzert eröffnet. Später erschien das Orgelspiel dann einmal wie der Auftritt einer Flötengruppe, die sich aus Block- und Piccoloflöte zusammensetzte. „Albiez gelang ein klanglich und optisch überzeugendes Instrument, das sich stilsicher in die moderne Architektonik der von Prof. Hermann Bauer im Jahre 1972 erbauten Vinzenzkirche einfügt und den weiten Raum mit Eleganz zu füllen vermag“, erfuhren die Zuhörer aus nah und fern schon im Programmblatt und konnten dies dann auch hören.

Möglichkeit zur inneren Einkehr

Etwa die Hälfte der Besucher in der Vinzenzkirche waren Ordensschwestern, die dem abwechslungsreichen Konzert lauschten und die Möglichkeit zur inneren Einkehr bei geistvoller Musik nutzten. Werke von Georg Friedrich Händel „Sie schallt die Posaun“ aus „Messias“ und Franz Liszt „Hosanna“ wurden in dem österlichen Festkonzert gespielt, aber auch Stücke des einstigen Petersdomorganisten Girolamo Frescobaldi, „Die Auferstehung Jesu“ des einstigen Biberacher Organisten Justin Heinrich Knecht und auch ein dem Abt des Ulmer Wengenklosters gewidmetes Stück von Isfried Kayser wurde gespielt und mit den Orgelstücken aus vier Jahrhunderten eindrücklich und genussvoll die Bandbreite der Klangfarben dargestellt.

Ein nächstes Orgelkonzert, dann mit Joachim Schreiber, wird für Sonntag, 27. September, wieder 19Uhr, angekündigt.