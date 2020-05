Konzept für moderne Bestattungsformen

Die Mitglieder dess Gemeinderat Untermarchtal haben sich zu Beginn der jüngsten Ratssitzung am oberen Eingang des Gemeindefriedhofs getroffen. Im Wege einer Neufassung der Friedhofssatzung hatte das Gremium im Dezember bereits beschlossen, dass künftig auch moderne Bestattungsformen wie anonyme Bestattung, halbanonyme Bestattung, Urnenreihengräber und Urnenwahlgräber zulässig sind.

Mannfred Walter vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen übergab dem Gremium zunächst Unterlagen mit einer Übersicht über den Friedhof sowie Fotos und Planzeichnungen, die er auf der Basis des im Dezember getroffenen Satzungsbeschlusses zusammengestellt hatte. Das erste Urnengrab ist bereits angelegt worden. Bürgermeister Bernhard Ritzler sagte, das Angebot solle auch die Möglichkeit der Pflege von Grabstellen beinhalten.

Das Gremium machte sich zum Thema „Insel der Bestattung“ Gedanken über einen zentralen Blickfang, um den herum die neuen Grabfelder angelegt werden sollen. Wolfgang Merkle konnte sich eine Abgrenzung der Grabfelder durch eine niedere Hecke vorstellen. Für die Anlage anonymer Gräber biete sich seiner Ansicht nach eine Plazierung unter den Bäumen an, da diese Stellen für eine klassische Grabpflege weniger geeignet seien.

Das Gremium traf einige Festlegungen. So soll auf Vorschlag von Bürgermeister Ritzler Stahl keine Verwendung finden. Außer einem befestigten Hauptweg in der Mitte sollen die neuen Wege mit Splitt ausgestaltet sein. Im oberen Bereich des Friedhofs sollen drei gleiche Grabfelder entstehen, in der Mitte könnte eine Stele errichtet werden. „Liegt mal Probe“, sagte Ritzler, um die ungefähre Größe der Grabfelder sichtbar zu machen. Hinter den drei Feldern ist ein Platz der Ruhe vorgesehen. „Wir sollten zuerst die Wege bauen, dann haben wir eine Infrastruktur“ sagte Wolfgang Merkle.

Vor der Leichenhalle bot sich ein Platz an, der die Bestattung von noch nicht erfassten Sternenkindern in Urnen ermöglicht. Bürgermeister Ritzler kann sich eine Anlage mit Steinen vorstellen und meinte: „Hoffentlich benötigen wir das gar nicht.“ Manfred Walter wurde auf der Basis der Beratungen gebeten, Pläne auszuarbeiten und eine Kostenberechnung vorzulegen. „Die Kosten kann ich anhand von Erfahrungswerten ermitteln. Ich werde zudem Anfragen bei anderen Baumaßnahmen vornehmen“ so Walter zur Frage, wie die Kosten ermittelt werden können. Im Haushaltsplan 2020 sind für das Grabfeld für moderne Bestattungsformen pauschal 15 000 Euro vorgesehen.