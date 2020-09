Klosterleben statt Computer programmieren: Diese Schwester hat einen besonderen Werdegang

Von Schwäbische Zeitung

Ein 20-jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Biberach randaliert. Dabei beschädigte er mehrere Autos, schlägerte sich und warf Flaschen. Die Polizei musste ihn schließlich in Gewahrsam nehmen.

Wie die Beamten berichten, seien sie am Freitag gegen 23.45 Uhr zum Parkplatz des Biberacher Landratsamtes, in die Nähe des Wielandparks, gerufen worden. Dort hatte der junge Mann mit einer Glasflasche bereits die Motorhaube eines parkenden Pkw beschädigt.