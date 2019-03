Kloster Untermarchtal reißt drei Gebäude ab

Das Kloster Untermarchtal wird sich umstrukturieren. Geplant ist, drei Gebäude abzureißen und durch einen kleineren Neubau zu ersetzen. In diesem sollen die Schwestern künftig wohnen.

Für die Zukunft rüsten

Momentan befindet sich die Gemeinschaft am Standort in Untermarchtal in einem Entwicklungsprozess, um sich und die Gebäude für die Zukunft zu rüsten, informiert die Klosterverwaltung. Im Zuge dessen haben sich die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal entschieden, die Gebäude St. Maria, St. Nazareth und St. Notburga abzureißen und durch einen kleineren Neubau zu ersetzen.

Die Gebäude, die verschwinden sollen, befinden sich neben dem Schloss im Norden Richtung Donau. Das Gebäude St. Maria war am 2. Februar 1931 eingeweiht worden und diente als Sitz der Ordensleitung, Verwaltung und Schwesternwohnung. In den angrenzenden Gebäuden St. Notburga und St. Paul war fast 100 Jahre eine Hauswirtschaftsschule untergebracht.

Elektrobereich ist sanierungsbedürftig

Inzwischen sind der Installations- und Elektrobereich laut Kloster sehr sanierungsbedürftig. Nach jahrzehntelangem Hin und Her wurden anfangs nur die Fassaden schön gestrichen, andere Projekte hatten immer wieder Vorrang. Vor vier Jahren wurde St. Paul als Verwaltungsgebäude saniert. Nun steht der Abriss der drei Gebäude an. Der angedachte Neubau ermöglicht eine Gestaltung, die den Bedürfnissen der Schwestern heute entspricht, und das Wohnen in kleineren abgeschlossenen Wohneinheiten. Außerdem wird die Gesamtfläche der Gebäude reduziert. Im Erdgeschoss werden mehrere Gruppenräume für das Bildungsforum geschaffen. Geplanter Baubeginn für den Rohbau ist im Juli, der Einzug Ende 2020.