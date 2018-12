Kinder spielen Weihnachtsgeschichte nach

Wieder einmal haben die Schüler bei der Heiligabend-Wortgottes-Feier die zahlreichen Gottesdienstbesucher in der Pfarrkirche St. Andreas in Untermarchtal mit einem Krippenspiel unter der Leitung von Schwester Brigitte erfreut.

Im Spiel scharten sich am Anfang Kinder zusammen, um im Kaufhaus Geschenke zu kaufen. Dieses „Geschenkeparadies“ zusammen mit der Anwesenheit eines etwas befremdlichen „Santa Klaus“ überzeugte die Kinder nicht, schon deswegen, weil das „Superangebot“ einfach zu teuer war. Die Kinder beschlossen, zu ihrer Oma zu gehen und diese lud alle zum Plätzchenbacken ein.

Bald kamen weitere Kinder hinzu und so kam die Geschichte der Herbergsuche in Gang. Maria und Josef suchten eine Unterkunft, denn Maria erwartete ein Kind. Aber da waren viele Absagen darunter. Doch eine Wirtin bot noch einen Platz in ihrem Stall an und den nahm das Paar dankend an. Hirten kamen ebenfalls herbei und drei Verkündigungsengel auch. Diese verkündeten dann bald die Geburt vom Jesuskindlein und zusammen mit den Hirten lobten sie den Heiland der Welt. Bei allen Hinzugekommenen waren die Geschenke Nebensache und das richtige Geschenk für die Welt war jetzt das Christuskind in der Krippe im Stall. Zwei Musikerinnen gaben dem Spiel mit ihren Instrumenten einen feierlichen Rahmen.

Die Schüler bekamen für ihren gelungenen und sehr überzeugend dargestellten Auftritt viel Beifall. Den Dank an die Schüler und ihre Betreuer Carmen Härle, Nadine und Wolfgang Merkle sowie Bettina Teschner sprach Schwester Brigitte als Gottesdienstleiterin mit Freude aus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag führten die Schüler auch in der Klosterkirche St. Vinzenz das Krippenspiel auf. Am Schluss des Gottesdienstes gab Pater Evodius jedem Kind den Kindersegen.