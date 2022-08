Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 10 Jahren besteht nunmehr die „Untermarchtaler Mittwochsgesellschaft“. Dies wurde jetzt in und am Kalkofen-Museum bei einem Spanferkelessen mit dazugehörigem „Stoff“, gefeiert. Der Gruppenname Mittwochsgesellschaft wurde der früheren Geschichte aus dem 18. Jahrhundert der „Berliner Mittwochsgesellschaft“ und der Neuzeit ebenfalls aus der Berliner Hauptstadtpolitik, entlehnt.

Die Untermarchtaler Gruppe der Mittwochsgesellschaft trifft sich jedenfalls jeden Mittwochnachmittag. Die Zusammenkünfte sollen der Kameradschaft im Zusammenhang der Erkundung durch Wanderungen der näheren und weiteren Umgebung dienen. Dabei sind auch Besichtigungen von Technikobjekten, Betriebsbesichtigungen mit Führungen, Natur-, Kunst- und Kulturgeschichtliches der Heimat verbindet sich damit. Die Gruppe ist kein Verein und die Zugehörigkeit unterliegt keinerlei Verpflichtung und hat keine Statuten. Zum Abschluss jeden Mittwochnachmittag ist eine gemütliche Einkehr in einem Gasthaus vorgesehen.

Zu Beginn vor zehn Jahren schlossen sich etwa zehn Männer an, jetzt sind es rund 25 Männer. Die allermeisten Mittwochsmänner sind im Rentenalter und der älteste Kamerad der Mittwochsgesellschaft zählt 85 Lenze.

Bei runden Geburtstagen wird gefeiert, dies aber nicht im Übermaß. Die Gruppe der Mittwochsgesellschaft hilft auch in besonderen Situationen den Ortsvereinen bei Veranstaltungen, personellen oder zeitlichen Engpässen aus. Auch in der Pandemie wurde älteren Personen zur Wahrnehmung und Beförderung zu Impfterminen ausgeholfen. Leider sind in zehn Jahren vier Kameraden verstorben.

Wer von den Untermarchtaler Bürger am Mittwoch Zeit für ein kameradschaftliches Treffen mit Unterhaltung hat, kann sich der Gruppe anschließen mit Kontakt zu Reinhart Heidenreich oder Wolfgang Kurz.