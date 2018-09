Künstlerin stellt Holzskulptur an der Donau auf

Die Donau in Untermarchtal bekommt eine sogenannte Wasserhüterin. Die in Bad Schussenried lebende Künstlerin Theresia Moosherr fertigt derzeit am Donauufer unterhalb der Klosteranlage eine Holzskulptur aus einem etwa fünf Meter hohen Eschenstamm. Ihre Botschaft dahinter: „Wasser für alle ist ein Menschenrecht.“

Seit Ende September arbeitet die Künstlerin Theresia Moosherr an dem großen Eschenstamm direkt am Donauufer. Währenddessen ist ihre Kunst noch bis 24. Oktober im Bildungsforum zu sehen. „Der Plan ist, dass die Wasserhüterin bis zum Ende der Ausstellung fertig ist“, sagt Theresia Moosherr. Ob das auch wirklich klappt, ist für die Künstlerin derzeit nicht abzusehen. Zum einen könne sie nicht jeden Tag in Untermarchtal arbeiten und zum anderen sei der Schaffensprozess schwierig, zeitlich zu steuern. „Manchmal vergehen halbe Tage, in denen ich nur schaue und darüber nachdenke, wie ich weitermache“, erklärt Theresia Moosherr.

Mit der Kettensäge Form geben

Den Eschenstamm hat sie selbst im Wald ausgesucht. Dieses Holz ist dabei für sie eine ganz neue Erfahrung, denn eigentlich entstehen ihre Wasserhüterinnen aus Eiche oder Rubine. „Das Eschenholz ist ganz besonders“, schwärmt Theresia Moosherr. Das eigentlich helle Holz sei an manchen Stellen fast rötlich und an anderen sehr dunkel. Diese Farbunterschiede nimmt die Künstlerin in ihre Arbeit auf. Mit der Kettensäge bringt sie den Stamm so in Form, wie er ihrer Vorstellung entspricht. Spannend für die Künstlerin sei auch zu spüren, wie die unterschiedlichen Hölzer reagieren. „Holz ist einfach mein Material, es gibt mir eine Aufgabe“, erklärt Theresia Moosherr. Mit anderen Materialien wollte sie nie arbeiten. „Metall ist für mich einfach nur kalt“, erklärt sie weiter.

Zuerst entfernt sie die Rinde des Baums und bearbeitet ihn dann Stück für Stück weiter. Dabei habe sie schon eine genaue Vorstellung und säge nicht einfach drauf los. „Wenn ich an der Wasserhüterin arbeite, setze ich mir kleine Ziele, die ich an diesem Tag erreichen will“, erklärt die Künstlerin. Die Arbeit mit der Kettensäge sei zwar kein Spaziergang, aber dieser körperlichen Herausforderung stelle sich Theresia Moosherr gern.

Bereits 40 Wasserhüterinnen

Der tolle Arbeitsplatz direkt an der Donau entschädige sie für die Anstrengungen und die Künstlerin ist aktuell auf der Suche nach weiteren Standorten für Wasserhüterinnen an der Donau. „Sie ist einfach ein Weltfluss“, sagt Theresia Moosherr. Etwa 40 Wasserhütterinnen hat sie seit 2011 gefertigt. Diese stehen an der Schussen, am Neckar und der Starzel.

Die Künstlerin will mit ihren Hüterinnen darauf aufmerksam machen, das Wasser ein kostbares Gut ist, dass allen immer zur Verfügung stehen muss. „Selbst in Deutschland sind wir vor Wasserknappheit nicht geschützt“, betont Theresia Moosherr, die mit ihren Kunstwerken Menschen zum Nach- und Umdenken anregen möchte. „Die wichtigste Aufgabe von Kunst ist es, Menschen ins Gespräch zu bringen und manchmal auch provozieren, so kann sie vielleicht auch etwas bewegen“, sagt die Künstlerin.

