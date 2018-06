Josef und Klara Hänle feiern Eiserne Hochzeit

Ein nicht alltägliches Ehejubiläum haben Josef und Klara Hänle, geborene Traub, mit ihrer Eisernen Hochzeit gefeiert. Im familiären Kreise ihrer drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel begann die Feier erst in der heimischen Stube, anschließend wurde im Gasthaus Krone in Dächingen sowie zum Tagesabschluss im Untermarchtaler Generationen-Park Garten Eden gefeiert.

Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Merkle überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde zusammen mit einem Geschenkkorb und gratulierte humorvoll mit einem Gedicht, das passend den Refrain „Ja ein ganzes Leben lang“ beinhaltete. Auch die Glückwünsche zusammen mit einer Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann übermittelte Merkle.

Merkle stellte auch die Verdienste des Paares im Ort sowie das vielfältige Engagement beider in der Gemeinde und besonders in den Vereinen heraus. Jetzt nach 65 Jahren Zusammensein können Beide ein schönes Fest mit einem zufriedenen Rückblick feiern. Diese Aussage gilt für den 94-jährigen Josef und ebenso für die 87-jährige Jubelbraut Klara.

Die Eltern von Josef Hänle, gebürtig aus Schaiblishausen, starben früh und als der junge Mann nach Kriegsdienst und russischer Gefangenschaft 1949 nach Hause kam, traf er auf viele fremde Personen in seiner Heimat. Doch mit Fleiß und Zuversicht arbeitete der gelernte Landwirt auf dem Klostergutshof St. Veit und bei den Bauhandwerkern des Klosters Untermarchtal viele Jahre im Nebenerwerb. Geheiratet wurde im Jahre 1952 und das junge Paar bewirtschaftete mit den Schwiegereltern die Landwirtschaft. 1969 bezog die Familie ihren neu erbauten Aussiedlerhof im Römerweg. Die Althofstelle in der Haldenstraße wurde aufgegeben.

Drei Kinder – Thea, Margot und Josef – wurden in der Familie Hänle geboren. Klara Hänle sei stets sorgender Familienmittelpunkt gewesen. Josef Hänle engagierte sich 18 Jahre lang als Gemeinderat, 30 Jahre als Bauernortsobmann, Feuerwehrmann, Liederkranz-Vorsitzender und mehr als 50 Jahre als Sänger im Männerchor. Das Interesse des Jubelpaares am Chorgesang und am Fußballsport sei auch jetzt noch stark. Seit Jahren ist das Paar im Sportheim am Sonntag-Nachmittagsstammtisch mit Freunden und Bekannten in Geselligkeit zusammen. Jeden Tag wird die Zeitung gelesen und ein kürzerer oder längerer Spaziergang in Hausnähe unternommen.