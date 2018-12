Josef Steiner stellt in Untermarchtal aus

Josef Steiner stellt nach einer mehrjährigen Pause wieder an seinem Heimatort Bilder seines Schaffens als Maler und Zeichner im Untermarchtaler Info-Zentrum und ehemaligen Bahnhof aus. Ausstellungen hat Steiner auch schon in der Ehinger Raiffeisenbank und im Bad Buchauer Kurzentrum mit Erfolg veranstaltet.

Jetzt stellt der Künstler eine reiche Auswahl von zirka 40 Bilder, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind, bis zum Sonntag, 20. Jahnuar, aus. Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntags von 11 bis 16 Uhr.

Gezeigt wird ein Querschnitt von Landschaften, Blumen und Stilleben in Öl-Acryl-Aquarell und Mischfarben. Bevorzugte Landschaftsbilder zeigen alpenländische Motive mit umgebenden Berge, Seen, Wälder und Häuseransiedlungen in stimmungsvollen Farben und Schattierungen. Die Bergwelt und deren Charakter hat es mit Josef Steiner besonders angetan. Bilder aus Landschaften Italiens versprühen warme und weiche Farbtöne und erinnern an Urlaubstage dort. Ebenso stimmungs- und eindrucksvoll sind Bilder mit heimatlichen Darstelllung. So zum Beispiel der Bussenberg mit Kirche und Umgebung. Angenehme Farbtöne erscheinen in Bildern vom Stilleben mit Früchten einheimischer oder südländischer Herkunft. Mehrere schwarz-weiß Zeichnungen sind ebenfalls mit weichen Kontrastierungen ausgestattet.

Somit kann der Künstler Josef Steiner die Betrachter und Besucher seiner jetzigen Ausstellung mit vielfältigen Motiven, Farben und Malvarianten überraschen und lädt dazu freundlich zum Besuch seiner Ausstellung ein.