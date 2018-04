Interessierte schauen sich im Kloster um

Mit einem bunten Programm haben sich die Untermarchtaler Vinzentinerinnen am Samstag am bundesweiten „Tag der offenen Klöster“ beteiligt. Bereits am Freitagabend hatten sich die Schwestern mit Besuchern bei einem Friedensgebet, zu dem der Schwesternchor sang, auf den „Tag ihres offenen Klosters“ eingestimmt.

Los ging’s am Samstagmorgen mit einer Führung im Garten Eden, dem Generationenpark beim Seniorenheim Maria Hilf. Von Heimleiterin Schwester Patricia erfuhren rund 30 Interessierte, dass die Idee des Generationenparks die Schaffung eines Kontaktplatzes der betagten Heimbewohner mit ihren Familien und anderen jungen Menschen gewesen ist. In Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Gemeinde und Zuschüssen aus dem EU-Programm Leader sei der „Garten Eden“ entstanden und konnte im Jahr 2013 eröffnet werden.

Mehr als 500 Besucher

„Hier ist sehr viel Bewegung. Ich staune immer, wenn an schönen Wochenenden mehr als 500 Besucher hier sind“, so Schwester Patricia. „Hier können eben ganz unkomplizierte Begegnungen stattfinden.“ Bevor die Besucher am Samstag die Angebote des Garten Eden auf eigene Faust erkunden konnten, erfuhren sie, dass im Tiergarten Esel, Hasen, Hühner und Ziegen leben. „Darunter unsere Vorzeige-Ziege Hansemann“, so Schwester Patricia. Die Kinder-Aktivinsel, samt Outdoor-Küche, der Therapie- und Sinnesgarten, mit Hochbeeten, Bauerngarten, Beerenstauden, Getreide und Kartoffeln und der Bewegungsgarten sind weitere Teile des Generationenparks. „Unsere Freilicht-Mucki-Bude wird von Jung und Alt gerne benutzt. Auch von den Schwestern“, verriet Schwester Patricia.

Mittagessen im Seniorenzentrum

Nach dem Mittagessen im Seniorenzentrum Maria Hilf hatten Interessierte die Gelegenheit, sich mit Vinzentinerinnen und Heimsuchungs-Schwestern über ihren Alltag im Kloster zu unterhalten. Dabei erfuhren die Besucher, dass die Heimsuchungs-Schwestern eher in einem geschlossenen Orden leben, während der Orden der Vinzentinerinnen nach außen eher geöffnet ist. Dann stand eine Klosterführung auf dem Programm. Hier führte der Weg vom Bildungshaus zum sogenannten Schloss, in dem das Klostermuseum und die Kapelle gezeigt wurden. Das Vinzenz-Refektorium, also der einstige Speisesaal der Schwestern, sahen die Gäste genauso wie die Agnes-Kapelle und durften sogar einen Blick in die Wohnräume der Vinzentinerinnen werfen.

Gleichzeitig hatten Kinder die Gelegenheit, das Kloster bei einer Klosterrallye zu erkunden. Wer die Unterschrift einer Schwester ergattern konnte, bekam Zusatzpunkte, am Schluss erhielt aber jedes Kind einen Preis. Nach dem Nachmittagskaffee wurde zum Abschluss des „Tags des offenen Klosters“ ein Gottesdienst in der Vinzenzkirche gefeiert.