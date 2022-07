Ihr Kloster sind die Häuser der Kranken

Sr. Franziska Rehlinger und Sr. Sophia Weixler feiern ihre Profess. Nach dem Postulat und dem Noviziat – sozusagen der Ausbildungszeit im Kloster – wurden die beiden nun mit ihrer Profess volle Mitglieder der Ordensgemeinschaft. „Es ist eine Lebensentscheidung, zu der ich „Ja“ sage. Es ist etwas, das vor einigen Jahren damit begonnen hat, dass ich von Gott in meinem Innersten berührt worden bin. Aber auf diesem Weg bleiben auch Fragen, Zweifel und Enttäuschungen nicht aus. Dabei ist die Gewissheit, dass Gott durch Dick und Dünn mitgeht der einzige Garant dafür, dass es mir gelingen kann", erklärt Sr. Franziska Rehlinger ihre Motivation.

Das „Ja“ der beiden jungen Schwestern ist auch ein Ja zu den Gelübden der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams. Nicht um derer selbst willen, sondern solidarisch mit jenen Menschen, für die diese Armut keine Tugend, sondern Lebenswidrigkeit ist. Für sie wollen sich die Schwestern einsetzen und Hoffnung machen. Solidarisch mit denen, für die Gehorsam keine Tugend, sondern Unterdrückung ist. Hier wollen die Frauen für Freiheit und Veränderung einstehen. Und schließlich solidarisch mit denjenigen, für die das Alleinsein Einsamkeit bedeutet. So sehen die Vinzentinerinnen ihren Platz an der Seite der Menschen und nicht klausuriert hinter Klostermauern. Denn als Kloster haben sie „die Häuser der Kranken“ und „als Kreuzgang die Straßen der Stadt“, wie ihr Ordensgründer Vinzenz von Paul einst sagte. Damit wurden auch Sr. Franziska und Sr. Sophia am Ende ihrer Professfeier ausgesandt an einen neuen Ort und in eine neue Tätigkeit. Sr. Franziska wird als Gemeindeassistentin in der Seelsorgeeinheit Stuttgart-Nordstern arbeiten. Sr. Sophia hat sich in Tübingen auf ein Studium beworben und wartet auf die Zusage.