Gospelkonzert zu Gunsten jungen Menschen aus Tansania

„Amani heißt Friede“ ist der Titel einer heiter-besinnlichen Stunde am Samstagabend in der Vinzenzkirche im Untermarchtaler Kloster gewesen. Zu Gast war der tansanische Pfarrer Lee Ndely, der seit einiger Zeit als Geistlicher in Hessen tätig ist.

Mit Gospels und Erzählungen, so Ndely, wolle er zum „gegenseitigen Verstehen“ beitragen. „Denn dieses Verstehen schafft Frieden“, so der Pfarrer. Unterstützt wurde Ndely von zwei Trommlern aus seiner Heimat. Pfarrer Ndely startete mit „einem kleinen Kiswahili-Unterricht“ und brachte den Besuchern den Gospeltext „Mungu ni muhema“, samt Übersetzung „Gott ist gut zu uns“ bei. „Und beim Singen dieser tollen Zeile immer lächeln“, forderte Ndely auf. Lee Ndely stammt aus dem Dorf Korogwe am Fuß der Usambara-Berge. „Dorthin brachten Missionare einst das Wort Gottes und nahmen die Usambara-Veilchen mit“, erzählte er.

In Tansania leben rund 57 Millionen Menschen aus 121 Stämmen, von denen 47 Prozent Christen seien, berichtete Ndely aus seiner Heimat, bevor er den Song „Jina lako la ajiamu, buana – Wie wunderbar ist Deine Name, Herr“ anstimmte. „Rehema“ heiße Barmherzigkeit, so Ndely. „Die Schwestern aus Untermarchtal bringen Rehema in mein Heimatland“, sagte der Pfarrer, der vor seinem Theologiestudium Berufsschullehrer und Spieler in der tansanischen Fußball-Nationalmannschaft war.

Mit den Spenden aus seinen Konzerten finanziert er Berufsausbildungen für junge Leute in Tansania. Seine Projekte sind staatlich anerkannt und bieten momentan Ausbildungen in der EDV sowie als Schreiner und Zimmermann. „Ametenda majabu – Gott tut Wunder“ sang Lee Ndely zwischendurch, um dann zu betonen, dass „Wasser ein Gottesgeschenk“ sei. „In meiner Heimat kommt Wasser nicht aus dem Hahn. Die Menschen müssen oft kilometerweit gehen, um Wasser zu holen“, so Ndely. Und für dieses Wasser würden die Menschen singen: „A sante sana Jesu – Danke Dir, Jesus“.

Weil dieses Wort international sei, sang der Pfarrer gemeinsam mit seinen Zuhörern „Halleluja“. Und nach dem Applaus der Besucher stimmte Lee Ndely zum Schluss „Mohibahiti tubarika Africa“ an, „Gott segne Afrika“.