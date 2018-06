Gospelkonzert für tansanische Waisen

Die „Gospelfriends“ aus Biberach haben am Sonntag in der Untermarchtaler Vinzenzkirche ein Benefizkonzert zugunsten des Waisenhauses St. Katharina der Untermarchtaler Vinzentinerinnen im tansanischen Mbinga gegeben.

Schwester Janet aus Tansania erzählte den Konzertbesuchern, dass das Waisenhaus in der Innenstadt von Mbinga „fast aus allen Nähten platzt“ und ein zweites Gebäude am Stadtrand gebaut wurde. „Ihre Spenden werden für die Inneneinrichtung dringend gebraucht“, so die tansanische Vinzentinerin, die derzeit in Untermarchtal ist.

Durch die hohe Müttersterblichkeit seien Säuglinge nach der Geburt oft nicht ausreichend versorgt und mehrfach seien bereits Kinder, teilweise heimlich, bei den Barmherzigen Schwestern in Tansania abgegeben worden, so Schwester Janet. Unter dem Motto „Jedes Kind ist ein Zeichen der Hoffnung für diese Welt“ eröffneten die 50 Sängerinnen und Sänger der Biberacher Gospelfriends, unter der Leitung von Maike Biffar, ihr Konzert mit den Spirituals „Jacobs Ladder“, „Sing to the Lord“ und „O Freedom“.

Dann lieferte der mehrstimmige, gemischte Chor den Konzertbesuchern eine vielseitiges Repertoire „christlicher Musik mit afroamerikanischen Wurzeln“. Der bunte Strauß verschiedenster Gospelsongs und Spirituals reichte von eher unbekannten Titeln wie „Ride the Chariot“ oder „The little Light of mine“ bis zu bekannten Gospel-Ohrwürmern wie „Joshua fit the battle of Jericho“ oder „Go down, Moses“. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von einer Instrumentalgruppe am Klavier, Gitarren und am Kontrabass.

Der lange Schlussapplaus der Zuhörer am Ende des Benefizkonzerts verlangte Zugaben. Die lieferten die Gospelfriends mit den Gospels „You raise me up“ sowie „All night, all Day“.