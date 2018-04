Die Gemeinde Untermarchtal schafft einen neuen Kommunaltraktor an. Die Mitglieder des Gemeinderats haben am Dienstag aus vier Modellen ausgewählt und sind mit ihrer Wahl der Empfehlung des Bauhofs gefolgt. Die Anschaffung ist so schnell notwendig geworden, weil der alte Traktor Ende des vergangenen Jahres einen Motorschaden hatte.

Der Bauhof der Gemeinde Untermarchtal bekommt einen Steyr Kommunaltraktor. 102 800 Euro wird das Fahrzeug kosten. Das teuerste Angebot für ein anderes Modell lag bei 124 950 Euro. „Wir haben insgesamt sieben verschiedene Modelle angefragt“, berichtete Bürgermeister Bernhard Ritzler am Dienstag. Bei der Ausschreibung habe der Bauhof ganz konkrete Anforderungen gestellt. So sollte der Traktor mindesten 120 bis 130 Pferdestärken haben und vier bis fünf Tonnen wiegen, was beim Mulchen und Schneeräumen wichtig sei. Außerdem habe es auch Vorgaben für die Kabine gegeben. Vier Modelle seien schließlich in die engere Auswahl gekommen, sagte der Bürgermeister.

Eigentlich wollte Untermarchtal erst im kommenden Jahr einen neuen Kommunaltraktor anschaffen. Um Weihnachten herum hatte das alte Modell allerdings einen Motorschaden. Seither war die Gemeinde auf einen Leihtraktor angewiesen, den die Firma Landtechnik Müller aus Altbierlingen zur Verfügung gestellt hat. Bei dieser will die Gemeinde Untermarchtal jetzt auch den neuen Traktor kaufen.

Drei Anbieter haben am Dienstag drei verschiedene Modelle vor dem Rathaus präsentiert. Das vierte Modell, der Steyr, konnte jedoch nicht gezeigt werden. Die Händler hatten alle die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge vorzustellen und boten den Ratsmitgliedern die Möglichkeit, Probe zu sitzen und zu fahren. „Es ist ungewöhnlich, dass wir alle Anbieter gemeinsam einladen und die Modelle nicht einzeln anschauen, aber das ermöglicht es uns, direkt zu vergleichen“, erklärte Bürgermeister Bernhard Ritzler. Der auch darauf hinwies, dass die Mitarbeiter des Bauhofes bereits alle Modelle ausgiebig getestet haben. „Sie haben sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, sich letztlich aber für den Steyr entschieden.“

Der Gemeinderat Untermarchtal hat für die Abstimmung im Beisein der Anbieter eine besondere Form gewählt. Die Mitglieder gaben ihre Stimme bei der öffentlichen Sitzung schriftlich in geheimer Form ab. Allerdings wäre diese nicht öffentliche Entscheidungsfindung nicht notwendig gewesen, weil das Ergebnis einstimmig ausfiel.