Der SV DT Untermarchtal hat das fünfte DVOS-Jugend-Oberschwabenturnier in seiner Dartanlage ausgerichtet. 16 Teilnehmer spielten um Pokale und Sachpreise. Mehr als vier Stunden wurde zunächst in Gruppen gespielt, für die Besten ging es weiter. Der dritte Platz ging an Nico Waibel von den Moskitos Ertingen, der auch den ersten Pokal für die besten erzielten Ergebnisse bei den bisher ausgetragenen vier Turnieren erhielt. Vierter wurde Benni Rotenhäusler (DC Schotte Baienfurt). In dem langen und spannenden Finale gewann Marco Geiger (DC Schotte Baienfurt), dem Turnierleiterin Sonja Reger vom Dartverband Oberschwaben den Siegerpokal überreichte. Platz zwei belegte Lennis Ulm vom DC DT Langenau, der ebenfalls mit einem Pokal belohnt wurde. High-Finish-Wertungen mit 180 Games erzielten Marlon Maurer und Linus Maurer (beide aus Baienfurt, aber vereinslos). Nico Waibel (Moskitos Ertingen) war ebenfalls mit einem 180 Games erfolgreich. Jan Schultze (DC Mietingen) war mit einem 17 Short Gam erfolgreich. Alle wurden mit Sachpreisen belohnt.