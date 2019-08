Gegen das Artensterben: Hier blüht es künftig noch mehr

Seit 2014 pflegt das Kloster Untermarchtal den Garten Eden rund um den Wohnpark Maria Hilf. Im Mai wurden 1000 Quadratmeter Blühflächen angelegt. Die promovierte Agraringenieurin Andrea Riedinger führte durch die inzwischen in voller Blüte stehenden Flächen.

Schmetterlinge, Hummeln, Honigbienen und eine Vielzahl von Wildbienen bevölkern jetzt die Wiesen und Stauden, und machen die Flächen zum Biene-Blüten-Reich. Das erst zwei Tage zuvor aufgestellte Insektenhotel erfreute sich bereits reger Zustimmung unter den verschiedenen Bewohnern.

Lebensraum für viele Tierarten

Die Blumenwiese ist durch ihre bunte Artenvielfalt nicht nur etwas fürs Äuglein, sondern dient zudem bedrohten Arten als Lebensraum. Arten, die zum Bestäuben von Obstbäumen benötigt werden, die aber auch am Anfang einer Nahrungskette stehen, die beim Menschen endet.

Gegen das Insekten- und Artensterben und für die Lebensmittelproduktion müssen wir alles unternehmen, was man zum Erhalt der Insekten tun kann Andrea Riedinger, Agraringenieurin

Vor drei Jahren hat Andrea Riedinger in Untermarchtal das deutschlandweite Projekt „BienenBlütenReich“ eingeführt. Durch die hierdurch entstandenen Blühflächen wurde die Vielfalt an Pflanzen im Garten Eden deutlich gesteigert.

„Gegen das Insekten- und Artensterben und für die Lebensmittelproduktion müssen wir alles unternehmen, was man zum Erhalt der Insekten tun kann“, so Riedinger. „Wildbienen haben es besonders schwer“, verriet sie noch, „da sie in landwirtschaftlichen Monokulturen keine Nahrung finden. Da sie schon ab zehn Grad fliegen, sind sie für die Befruchtung von Obstbäumen unerlässlich.“

Zwei Varianten denkbar

Und schon zeigte sie den zehn Gästen im Garten Eden auf einem Rundgang die unterschiedlichen Blühflächen. Diese wurden im Mai mit verschiedenen Samenmischungen eingesät. Die mehrjährigen Mischungen seien teurer, und müssten mit der Zeit von Beikräutern befreit werden, so Riedinger, sie seien aber nachhaltiger. Wer rasch eine bunte und mit Insekten bevölkerte Blühwiese erleben möchte, kann einjährige Mischungen verwenden.

Beides sei letztlich nicht teuer, setze lediglich tiefgründig (zehn Zentimeter) gelockerten Boden voraus, auf den man den Samen aufbringt. Leichtes Andrücken genügt, der Samen muss nicht tief eingearbeitet werden. Am Anfang muss man die Flächen feuchthalten, später halten sie auch in längeren Trockenphasen die Feuchtigkeit, und es genügt, einmal oder zweimal im Jahr zu mähen. Das sei auch wirtschaftlich wesentlich günstiger als das Pflegen eines gewöhnlichen Rasens, der für die Artenvielfalt nichts zu bieten hat, und schlimmstenfalls mit Robotern laufend gemäht wird.

Verschiedene Mischungen erhältlich

Die erste gezeigte Blühfläche war der „Bienensommer“ aus der Saatgutmanufaktur D. Felger. Die Prachtmischung mit einjährigen Pflanzenarten enthält viele ausländische Zierarten, die eine lange Blüte bis zum ersten Frost ermöglichen wie Kornblume, Gelbe Wucherblume, Borretsch, Weiße Cosmea oder Schleierkraut. Die sodann besuchte Mischung für trockene Säume stammt vom Hof Berg-Garten. Das ist eine attraktive Blumenmischung für Verkehrsinseln oder besonnte Flächen entlang von Gebäuden oder Wegen. Die Mischung enthält ein- und zweijährige Arten wie Wilder Origano, Klatschmohn, Große Braunelle, Purpurfetthenne oder Großblütige Königskerze, und blüht aktuell vornehmlich in Blautönen.

Die Mischung „Bunter Saum“ von Rieger Hofmann besteht aus attraktiven ein- und zweijährigen Arten und blüht von Mai bis Oktober. Im ersten Jahr blühen unter anderem verschiedene Mohnarten, Kornblume und Ringelblume, ab dem zweiten Jahr blühen Königskerze, Nachtviole oder Nachtkerze. Auch Hirse und Gräser sind in dieser Mischung enthalten.

Führung und Besuch möglich

Die Mischung „Floriane I“ vom Hof Berg-Garten ist eine einjährige Sommerblumenmischung für die bunte Randbeete im Hausgarten mit dekorativen Arten wie Kornrade, Ackerlöwenmaul, Großes Löwenmäulchen, Gartenringelblume, Goldmohn, Saatwucherblume oder Kornblume. Alle Mischungen zeigten sich in voller Blüte und von Schmetterlingen, Wildbienen, Hummeln und Honigbienen bevölkert. Viele der vorkommenden Insekten dienen Vögeln als Nahrung. Das neu aufgestellte Insektenhotel enthält auch Schilfröhrchen, ist hinten geschlossen, und wurde sofort von bedrohten Arten in Beschlag genommen. Bei den Stauden war insbesondere die Echinacea von einer schier unerschöpflichen Zahl von Schmetterlingen und Bienen bevölkert.

An der Pforte Maria Hilf kann man Führungen buchen und günstig Samen erwerben, der Besuch der Blühwiesen ist aber jederzeit möglich.

Das sagen Kommunalpolitiker aus der Verwaltungsgemeinschaft zum Thema Blühwiesen:

Unterstadion/Grundsheim

Bürgermeister Uwe Handgrätinger berichtet, dass die Gemeinden bisher keine gemeindeeigenen Flächen für Blühwiesen ausgewiesen haben. Man habe vor Jahren, ehe man Kenntnis erlangt hatte vom Bienensterben, im Rahmen des Ökokontos eine Streuobstwiese eingerichtet.

Munderkingen

Für die Stadt Munderkingen berichtet die Grünen-Gemeinderätin Brigitte Schmid, dass dieses Jahr im Höhenblick auf einer städtischen Fläche von rund 500 Quadratmeter der Boden abgetragen, und eine Kräuterwiese eingesät wurde. Insoweit liege ein langjähriges Konzept zugrunde. Entscheidend sei, dass im Herbst nicht gemäht werde, damit Wildbienen und andere Insekten in den Stilen überwintern können. Im nächsten Jahr würden sich wesentlich mehr Blumen zeigen.Der Gemeinderat habe jüngst einen Arbeitskreis eingesetzt, der für die städtischen Flächen ein nachhaltiges, insektenfreundliches Konzept zur Bewirtschaftung städtischer Grünflächen erarbeiten soll, das dem Gemeinderat sodann zur Abstimmung vorgelegt wird. Im Ausschuss sind drei Vertreter der Grünen, zwei der Freien Wähler und zwei der CDU, zusätzlich arbeitet Rosa Nisch für Fragen mit, die Algershofen betreffen. Auch Leute vom BUND und von der Naturschutz AG sind im Arbeitskreis vertreten.

Hausen am Bussen/ Unterwachingen

Bürgermeister Hans Rieger ist in Hausen am Bussen derzeit mitten in den Erschließungsarbeiten für ein Baugebiet. Nach Fertigstellung werden Grünflächen angelegt. Dabei, so Rieger, soll geprüft werden, inwieweit das Einsäen von Blühwiesen möglich ist. Die Grünflächen der Gemeinde werden bereits aktuell nur ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht. In Unterwachingen, so Rieger, wird am Pfarrgarten derzeit eine Regenwasserleitung gebaut. Die Baumaßnahmen werden im Herbst abgeschlossen sein. Auch hier werde man prüfen, ob die Einsaat einer Blühweise möglich ist.

Oberstadion

In Oberstadion, so Bürgermeister Kevin Wiest, gibt es einen 200 Quadratmeter großen Blühstreifen mit einer mehrjährigen Mischung, die im ersten Jahr noch verhalten blüht. Imker hätten ihm gesagt, kleine Flächen seien für Bienen „schön zu haben“, aber nicht überlebensrettend, besser wären große Flächen. Insoweit konnte die Gemeinde in Mühlhausen einen Containerstellplatz erwerben, in dessen Umgebung 250 Quadratmeter Blühwiese angelegt wurden und bereits in voller Blüte seien. Alles sei derzeit in der Erprobungsphase. Für mehrere Verkehrsinseln möchte er im Gemeinderat zeitnah ebenfalls die Einsaat von Blühwiesen anregen, da eine anderweitige Pflege der Inseln derzeit ohnehin nicht gegeben sei.